У Новий рік зі світлом: енергетики повідомили про великий успіх на Київщині

Відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло

Енергетикам вдалося повернути світло місту Вишгород на Київщині, яке після ворожої атаки в ніч на 27 грудня було без електропостачання майже 100 годин. Крім того, постраждалим громадам Обухівського району відновили теплопостачання.

Що треба знати:

Ворог сильно пошкодив підстанцію, роботи тривали чотири доби без зупинок

Енергетики відновили енергопостачання для понад 9 тисяч родин Вишгорода

На лівобережжі Київщини тимчасово діють екстрені відключення

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Енергетики, рятувальники та комунальники працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей.

Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак, Микола Калашник

У районах, де пошкодження були найскладнішими, тривають відновлювальні роботи. На лівобережжі Київщини тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, є вода, тепло, водовідведення.

У ДТЕК підтвердили, що Вишгород знову зі світлом. Енергетики відновили живлення для понад 9 тисяч родин.

Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок, вдень і вночі. Наразі всі родини знову зі світлом, — пишуть енергетики

Як Вишгород виживав без електрики понад 4 дні

У ДСНС показали, як місто жило у ці "темні дні": "без світла, в умовах холоду та надії, але з вірою й взаємною підтримкою". Людям весь цей час допомагали рятувальники та волонтери Товариства Червоного Хреста України.

Пункти Незламності стали місцем, де темрява відступає перед людяністю. Гарячий чай і кава зігрівали не лише руки, а й душу. Тут можна було зарядити телефони, щоб почути рідний голос, написати коротке "я в порядку", дізнатися новини. А ще — просто посидіти поруч, поговорити з друзями, сусідами, відчути плече один одного. У цих простих речах — велика сила. Сила єдності, витримки та турботи, — йдеться у повідомленні

У місті розгорнули Пункти Незламності

Жителі міста отримували всю можливу допомогу

Психолог працює з маленькими жителями міста

Дівчинка у Пункті Незламності

