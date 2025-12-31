У Новий рік зі світлом: енергетики повідомили про великий успіх на Київщині
Відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло
Енергетикам вдалося повернути світло місту Вишгород на Київщині, яке після ворожої атаки в ніч на 27 грудня було без електропостачання майже 100 годин. Крім того, постраждалим громадам Обухівського району відновили теплопостачання.
Що треба знати:
- Ворог сильно пошкодив підстанцію, роботи тривали чотири доби без зупинок
- Енергетики відновили енергопостачання для понад 9 тисяч родин Вишгорода
- На лівобережжі Київщини тимчасово діють екстрені відключення
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Енергетики, рятувальники та комунальники працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей.
Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак,
У районах, де пошкодження були найскладнішими, тривають відновлювальні роботи. На лівобережжі Київщини тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, є вода, тепло, водовідведення.
У ДТЕК підтвердили, що Вишгород знову зі світлом. Енергетики відновили живлення для понад 9 тисяч родин.
Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок, вдень і вночі. Наразі всі родини знову зі світлом, — пишуть енергетики
Як Вишгород виживав без електрики понад 4 дні
У ДСНС показали, як місто жило у ці "темні дні": "без світла, в умовах холоду та надії, але з вірою й взаємною підтримкою". Людям весь цей час допомагали рятувальники та волонтери Товариства Червоного Хреста України.
Пункти Незламності стали місцем, де темрява відступає перед людяністю. Гарячий чай і кава зігрівали не лише руки, а й душу. Тут можна було зарядити телефони, щоб почути рідний голос, написати коротке "я в порядку", дізнатися новини. А ще — просто посидіти поруч, поговорити з друзями, сусідами, відчути плече один одного. У цих простих речах — велика сила. Сила єдності, витримки та турботи, — йдеться у повідомленні
