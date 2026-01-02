Світло, тепло і вода з перебоями: скільки ще потерпатиме лівий берег Києва

Енергетики вручну підключають райони лівого берега після каскадних аварій

Лівий берег Києва переживає складні часи. Після масштабної атаки на столицю саме в цій частині авральні відключення електроенергії, тепло та водопостачання. Найближчі кілька днів також будуть складними, розповів "Телеграфу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Що потрібно знати:

Уражені одночасно генеруючі об’єкти та ключові підстанції

Відновлення світла супроводжується каскадними аваріями

Через перебої з електрикою частина будинків не прогрівається, навіть якщо опалення формально подали

Покращення ситуації можливе не раніше ніж за 2–3 дні

Складна ситуація сталась через те, що атакували одночасно і генеруючі об'єкти на лівому березі, і кілька важливих підстанцій. Він наголосив — відновлюють якомога швидше, але система не витримує.

"Через каскадні аварії нижчого рівня виникають проблеми: щось включили, а підстанції в енергетичному районі просто фізично не витримують напруги під час включення і починаються технічні неполадки. Відновили підстанцію, дали транзит на 110 кВ, включили — полетіли лінії на 35 кВ, відключаються райони, їх треба підключати окремо, вручну. Це болючий і складний процес", — пояснює Харченко.

Ситуація з опаленням також випливає з проблем в енергосистемі. Будинки, навіть ті, в яких відновили опалення, можуть не встигати прогрітися, розповідає експерт. Опорні циркуляційні насоси в будинках не працюють, адже їх також відключають і резервного живлення немає.

"Включають електрику на чотири години, але будинок просто не встигає прогрітися. У людей враження, що опалення немає, хоча в трубах під будинками йде гаряча вода. Там, де встановили резервне живлення на такі насоси, легше — люди відчувають, що є опалення", — зазначив Харченко.

Покращення раніше ніж за два-три дні очікувати не варто, впевнений експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві тим часом через морози відключили ліфти у надземних та підземних переходах. Експерти також пояснили, чому у Львові ситуація зі світлом краще, аніж в Києві.