Чому разом зі світлом відключають воду і тепло? Українцям дали просте пояснення

Росіяни, руйнуючи енергетичну інфраструктуру, залишають українців ще й без тепла та води

Російські обстріли зумовлюють тривалі відключення електроенергії в Україні. Окрім цього в помешканнях часто пропадає водо- та теплопостачання.

Основу для забезпечення важливими складовими сучасного життя є електроенергія. "Телеграф" розкаже, як працює система ЖКГ та що робити у випадку повного блекауту.

Чому зникає водопостачання

В Міністерстві енергетики України зазначають, коли у місті зникає електропостачання, водопостачання також часто припиняється — не через саму подачу води, а через залежність від електроенергії системи водопостачання. Вода подається насосами, які працюють від електроенергії.

Якщо застосовуються аварійні відключення електроенергії, то насоси знеструмлюються та зупиняються. Тиск у водогоні швидко падає, і вода перестає надходити у квартири — спершу на верхні поверхи, потім і на нижні. Частково вода може ще йти деякий час через залишковий тиск у системі, але ненадовго.

Якщо у водоканалу є резервне живлення, таке як дизель-генератори, автоматичні системи, то подача води споживачам може тривати. Після повернення напруги насоси знову запускаються, тиск у системі поступово відновлюється, і вода знову з’являється у кранах.

Відсутність водопостачання. Фото Getty image

Чому зникають тепло та гаряча вода

Як розповів "Телеграфу" експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко, є декілька складових подачі опалення в багатоквартирні будинки. Основні з них також пов'язані з енергопостачанням.

"Наприклад, у будинках від дев'яти поверхів і вище за подачу тепла на поверхи відповідають насоси. Якщо насоси не обладнані резервними джерелами живлення, а в 90% таких джерел немає, то люди залишаються без опалення. При тривалих відключеннях старі будинки досить швидко охолоджуються", — сказав Попенко.

А другою складовою є це резервні джерела живлення на самих котельних. В Україні з цим також проблеми.

Олег Попенко Фото Facebook/olegpopenko

Як діяти у випадку повного відключення електрики, води та тепла

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила рекомендації населенню у разі зникнення електро-, тепло- і водопостачання.Під час відключення води в ДСНС рекомендують: зробіть запас питної води на 2-3 доби; використовуйте питну воду з бюветів, колодязів, криниць; знайдіть пункт розливу води; зробіть запас технічної води; використовуйте технічну воду з відкритих водойм.

Також важливо зберігати воду у закритих ємностях, рекомендовано позначити воду маркуванням: "Для пиття", "Для технічних потреб", кип'ятити воду для пиття та приготування їжі (кип'ятіння є ефективним методом знезараження води), та зберігати знезаражену воду не більше однієї доби.

Що робити при відключенні водопостачання. Інфографіка ДСНС

При відключенні тепла необхідно тепло одягатись, носити термобілизну, флісовий одяг, пити та їсти гаряче, берегти тіло від переохолодження, за можливості переїхати до родичів або знайомих, у яких є опалення, дізнатися від місцевої влади про розміщення пунктів обігріву.

Шо робити у разі відсутності тепла. Інфографіка ДСНС

У разі відключення електропостачання громадянам радять вимкнути електропобутові прилади з розеток, щоб запобігти їхньому виходу з ладу, підготувати заздалегідь автономні джерела освітлення (ліхтарі, свічки тощо), використовувати електрогенератор поза межами приміщення, завчасно зарядити мобільні телефони та тримати зарядженими павербанки, акумулятори

Що робити у разі відключення енергопостачання. Інфографіка ДСНС

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються ТЕС, ГЕС та ТЕЦ і чому вони є пріоритетною ціллю для росіян.