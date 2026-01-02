Свет, тепло и вода с перебоями: сколько еще будет страдать левый берег Киева

Энергетики вручную подключают районы левого берега после каскадных аварий

Левый берег Киева переживает сложные времена. После масштабной атаки на столицу именно в этой части авральные отключения электроэнергии, тепло и водоснабжение. В ближайшие несколько дней также будут сложными, рассказал "Телеграфу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Что нужно знать:

Поражены одновременно генерирующие объекты и ключевые подстанции

Восстановление света сопровождается каскадными авариями

Из-за перебоев с электричеством часть домов не прогревается, даже если отопление формально подали.

Улучшение ситуации возможно не ранее чем через 2–3 дня.

Сложная ситуация произошла из-за того, что атаковали одновременно и генерирующие объекты на левом берегу, и несколько важных подстанций. Он подчеркнул, что восстанавливают как можно скорее, но система не выдерживает.

"Из-за каскадных аварий низшего уровня возникают проблемы: что-то включили, а подстанции в энергетическом районе просто физически не выдерживают напряжения при включении и начинаются технические сбои. Восстановили подстанцию, дали транзит на 110 кВ, включили – полетели линии на 35 кВ, отключаются районы, их нужно подключать отдельно, вручную. Это болезненный и сложный процесс", — объясняет Харченко.

Ситуация с отоплением также вытекает из проблем в энергосистеме. Дома, даже те, где возобновили отопление, могут не успевать прогреться, рассказывает эксперт. Опорные циркуляционные насосы в домах не работают, ведь их тоже отключают и резервного питания нет.

"Включают электричество на четыре часа, но дом просто не успевает прогреться. У людей впечатления, что отопления нет, хотя в трубах под домами идет горячая вода. Там, где установили резервное питание на такие насосы, легче люди чувствуют, что есть отопление", — отметил Харченко.

Улучшение раньше чем через два-три дня ожидать не стоит, уверен эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве тем временем из-за морозов отключили лифты в надземных и подземных переходах. Эксперты также объяснили, почему во Львове ситуация со светом лучше, чем в Киеве.