Зруйновані будинки та вигорілі авто. Як виглядає приватний сектор Київщини після атаки (репортаж)

Пошкоджено щонайменше 14 житлових будівель

Росія в ніч на 5 січня завдала комбінованого удару по Києву. Значних руйнувань зазнала не тільки лікарня, а й приватний сектор Фастівського району в області.

Що треба знати:

РФ атакувала Київ ракетами та дронами

У Фастівському районі є один загиблий

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

На місці подій вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що від російського удару по приватному сектору отримали руйнування 14 приватних будинків та багатоповерхівка.

Як виглядає приватний сектор Київщини після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки російської атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, подекуди на території приватного сектору є значні руйнування. У більшості будинків повилітали вікна та навіть двері. Пошкоджено щонайменше шість гаражів. Також руйнування отримали виробничо-складські приміщення та чотири автомобілі.

У будинках повилітали вікна та двері. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Згоріле авто після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ще одна пошкоджена автівка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У селі Кожухівка внаслідок атаки загинув місцевий житель. Тіло чоловіка 1951 року виявили під час ліквідації пожежі у будинку. Наразі місцеві розбирають завали у Фастівському районі.

Нагадаємо, що вночі Росія поцілила в лікарню на Оболоні. Під час удару у медичному закладі було понад 70 людей. Вже відомо про одну загиблу, чотирьох поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок російської атаки Славутич на Київщині залишився без світла. Було влучання в енергооб'єкти.