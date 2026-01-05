Росія знову залишила Славутич без світла. Де це місто на карті і чому по ньому регулярно б'ють

Короткий час в кінці березня 2022 року Славутич перебував під російською окупацією

В ніч на понеділок, 5 січня, через російську атаку місто Славутич лишилося без енергопостачання. Росіяни атакували енергетичні об'єкти.

Що треба знати:

За три місяці Росія втретє атакує енергетику Славутича

Місто є супутником Чорнобильської АЕС та важливе для енергопостачання об'єктів станції

Знеструмлення об'єктів ЧАЕС несе низку ризиків, їх оцінили експерти

Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев. Він запевнив, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять наслідки та почнуть відновлення.

Про те, що Славутич без електрики поінформував глава Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Він додав, що усі об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, місто забезпечене теплом та водою.

Чому Росія атакує Славутич

Славутич розташований в межах Любецької селищної громади Чернігівської області, але юридично місто підпорядковане органам влади Вишгородського району Київській області. Від Славутича до Києва — трохи більш як 200 кілометрів.

Росіяни не вперше атакують Славутич. Попередні удари (зокрема у жовтні та листопаді 2025 року) залишали без світла десятки тисяч людей у Славутичі та навколишніх громадах.

Славутич — це місто-супутник Чорнобильської АЕС. Він є критично важливим вузлом для енергопостачання не лише частини Чернігівської області, але й об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Удари по підстанціях Славутича створюють ризик знеструмлення об'єктів ЧАЕС.

Хоча ЧАЕС не виробляє електрику, вона потребує стабільного живлення. Електроенергія потрібна для роботи систем безпеки та вентиляції гігантської аркової споруди над зруйнованим 4-м енергоблоком (Новий безпечний конфайнмент).

Конфайнмент на четвертим блоком ЧАЕС

Небезпека знеструмлення об'єктів ЧАЕС — оцінка експертів

Експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський, коментуючи "Телеграфу" попередні удари РФ по Славутичу, пояснив, чим загрожує знеструмлення об'єктів ЧАЕС. Він наголосив, що росіяни постійно протягом останніх трьох з половиною років створюють загрози для атомних об’єктів.

Перш за все, втрачено контроль за системами безпеки, за системами моніторингу. Зазвичай моніторинг стану самого об'єкту і зовнішніх датчиків відбувається постійно. Якщо знеструмлення відбувається, то відбувається і знеструмлення системи моніторингу, а це саме по собі небезпечно, Людвіг Литвинський

Водночас ексспівробітник Чорнобильської атомної електростанції, експерт з радіаційної безпеки та мешканець Славутича Олександр Купний вважає, що тимчасове знеструмлення об'єктів ЧАЕС не несе великі загрози.

Там (на конфайнменты, — ред.) інша система, він трохи по-іншому був підключений, ніж сама станція. Тому там і треба було трохи більше часу, щоб відновити світло. А тепер подивимось на загрози, яке несло це знеструмлення? Та загалі ніяких, — зазначив він

Як повідомляв "Телеграф", Росія атакувала енергетичний об'єкт у Славутичі 21 жовтня. Також росіяни вдарили по енергооб’єкту у Славутичі 1 жовтня, через що без електрики залишилися кілька громад Чернігівщини.