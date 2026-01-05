Сильний сніг, хуртовини і не тільки. Циклони несуть погодні несподіванки в Україну

Нічого екстремального, але буде важко: як Україна переживе атаку середземноморських циклонів

Уночі 6 січня в Україні суттєво ускладняться погодні умови. Вони будуть спричинені компактними, але добре насиченими вологою циклонами, які сформувались над Середземномор'ям.

Про зміни у погодних умовах "Телеграфу" повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"На Черкащині прогнозується значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), хуртовини. Вдень 6 січня, опади набудуть характеру мокрого снігу з переходом у дощ, льодяний дощ, налипання мокрого снігу, туман. Впродовж доби ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8º морозу, вдень 0-5º тепла.

Негода ускладнюватиме життєдіяльність населення, рух транспорту, додасть роботи комунальникам та енергетикам. Для недопущення транспортного колапсу необхідно вчасно прибирати сніг з проїзної частини та обробляти її протиожеледними сумішами та реагентами", — каже метеоролог.

Прогноз підтверджує і Укргідрометцентр. Вночі 6 січня на сході України буде до 13 градусів морозу, на заході — -4-6 градусів нижче нуля. Найтепліше буде на півдні країни — тут температура буде плюсовою навіть уночі.

У середу, 7 січня, буде помірний дощ та мокрий сніг. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. Місцями спостерігатиметься туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця.

8 січня знову південний вихор погіршить погоду. "Погода залишається нестійкою, але на календарі — зима", — нагадує Віталій Постригань.

За попередніми розрахунками, 9 січня 2026 року у наш регіон розпочнеться надходження арктичного повітря, температура знизиться до 6-11º морозу. Таке похолодання призведе до підмерзання снігової каші та дощової води на дорогах і тротуарах, що ускладнюватиме рух автотранспорту.

"Нічого екстремального: морози та снігопади взимку у нашому регіоні траплялися й сильніші", — зазначає синоптик.

