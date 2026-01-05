Рус

Прогнози погоди серйозно змінилися: до Києва мчать найсуворіші дні січня, коли чекати на морози

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина на вулиці взимку Новина оновлена 05 січня 2026, 16:32
Дівчина на вулиці взимку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон, але він проходить

Різке похолодання, яке очікувалося в 20-х числах Києва, ймовірно прийде раніше. Прогнози синоптиків скоригувалися.

Що потрібно знати:

  • Вже цього тижня до Києва можуть прийти морози
  • Холод не затримається на довго, але буде відчутним
  • Похолодання супроводжують опади

Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.

Так, за прогнозом сайту Meteo.ua, суттєве похолодання у столиці може настати вже з 9 січня і триватиме до 14 числа. У цей період стовпчики термометрів можуть опускатися аж до -23 градусів. У деякі дні невеликий сніг.

Погода у Києві
Погода у Києві

Аналогічної думки дотримуються експерти сайту meteofor. Вони прогнозують похолодання з 9 до 13 січня. Стовпчики термометрів у холодний день можуть опускатися до -13-16 градусів. Також можливі опади у вигляді снігу.

Погода у Києві
Погода у Києві

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань
Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, які з українських областей засипле снігом на Водохреща 6 січня.

Теги:
#Київ #Погода #Сніг #Мороз