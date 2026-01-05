Прогнози погоди серйозно змінилися: до Києва мчать найсуворіші дні січня, коли чекати на морози

Теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон, але він проходить

Різке похолодання, яке очікувалося в 20-х числах Києва, ймовірно прийде раніше. Прогнози синоптиків скоригувалися.

Що потрібно знати:

Вже цього тижня до Києва можуть прийти морози

Холод не затримається на довго, але буде відчутним

Похолодання супроводжують опади

Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.

Так, за прогнозом сайту Meteo.ua, суттєве похолодання у столиці може настати вже з 9 січня і триватиме до 14 числа. У цей період стовпчики термометрів можуть опускатися аж до -23 градусів. У деякі дні невеликий сніг.

Погода у Києві

Аналогічної думки дотримуються експерти сайту meteofor. Вони прогнозують похолодання з 9 до 13 січня. Стовпчики термометрів у холодний день можуть опускатися до -13-16 градусів. Також можливі опади у вигляді снігу.

Погода у Києві

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, які з українських областей засипле снігом на Водохреща 6 січня.