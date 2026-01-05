Прогнози погоди серйозно змінилися: до Києва мчать найсуворіші дні січня, коли чекати на морози
Теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон, але він проходить
Різке похолодання, яке очікувалося в 20-х числах Києва, ймовірно прийде раніше. Прогнози синоптиків скоригувалися.
Що потрібно знати:
- Вже цього тижня до Києва можуть прийти морози
- Холод не затримається на довго, але буде відчутним
- Похолодання супроводжують опади
Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.
Так, за прогнозом сайту Meteo.ua, суттєве похолодання у столиці може настати вже з 9 січня і триватиме до 14 числа. У цей період стовпчики термометрів можуть опускатися аж до -23 градусів. У деякі дні невеликий сніг.
Аналогічної думки дотримуються експерти сайту meteofor. Вони прогнозують похолодання з 9 до 13 січня. Стовпчики термометрів у холодний день можуть опускатися до -13-16 градусів. Також можливі опади у вигляді снігу.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
