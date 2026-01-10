Лише аварійне світло та генератори. Як виглядає блекаут в Києві з висоти, репортаж "Телеграфу"

Столиця України виглядає неймовірно на фоні вечірнього зимового неба

Внаслідок масованого удару росіян, в Києві стався тотальний блекаут. В місті надовго вимикають енергоживлення, є проблеми з водо- та теплопостачанням.

Пропри це, станом на вечір 10 січня, світло вдалося повернути панад 600 тисячам родин. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як виглядають столичні вулиці, охоплені зимовою темрявою.

З приходом вечірнього часу на вулицях Києва, що переживає черговий, але нейсерйозніший за весь час війни блекаут, майже не помітно людей і тварин. Всі ніби причаїлись у своїх оселях.

Блекаут в Києві. Фото Ян Доброносов

Проте, де не де можна побачити генератори, що встановлені біля невеличких магазинів та кіосків, які дають можливість освітлбвати вітрини та вивіскицих закладів. Також, деякі вулиці освітлені аварійним світлом та світлом від вікон містян, що поодиноко виринають із темряви.

Цікавий контраст можна спостерігати у спальних районах міста. Там темні і похмурі багатоповерхівки чергуються з привітно освітленими вікнами квартир киян.

Яка ситуація в Києві зараз

Столиця оговтується від наслідків масованої атаки росіян. Як повідомила компанія ДТЕК, в Києві, станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики змогли повернути світло майже 650 тисячам родин.

"Енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Загалом, після масованого обстрілу 8 січня, світло вже відновили для 648 тисяч домівок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій. Вони виникли через перевантаження мереж і морози. В компанії нагадали, що на лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів на правому березі, застосовуються екстрені відключення світла.

