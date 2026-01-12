Знеструмлений Київ не пощадить погода? Коли у столиці чекати потепління

Невелике потепління очікується лише за кілька днів.

Відновлення нормального енергопостачання у Києві після російських атак заплановано на четвер, 15 січня. При цьому найближчими днями на столицю очікують сильні морози.

Що потрібно знати:

У Києві буде холодно найближчими днями

Морози не затримаються на довго, але відчутним

Тиждень пройде з невеликими опадами

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними фахівців сервісу meteo.ua, у найближчий тиждень на Київ чекає досить холодна погода. Стовпчики термометрів можуть опускатися до -19 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу.

Невелике потепління (до -6 градусів) може прийти вже 18 числа.

Погода у Києві

Схожої думки дотримуються і синоптики з meteofor. Там вважають, що найближчого тижня у Києві буде до -13-16 градусів. Однак, потепління за цим прогнозом очікується лише з 21 січня (до -6-11 градусів). Також у деякі дні можливий сніг.

Погода у Києві

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.