Знеструмлений Київ не пощадить погода? Коли у столиці чекати потепління
Невелике потепління очікується лише за кілька днів.
Відновлення нормального енергопостачання у Києві після російських атак заплановано на четвер, 15 січня. При цьому найближчими днями на столицю очікують сильні морози.
Що потрібно знати:
- У Києві буде холодно найближчими днями
- Морози не затримаються на довго, але відчутним
- Тиждень пройде з невеликими опадами
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними фахівців сервісу meteo.ua, у найближчий тиждень на Київ чекає досить холодна погода. Стовпчики термометрів можуть опускатися до -19 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу.
Невелике потепління (до -6 градусів) може прийти вже 18 числа.
Схожої думки дотримуються і синоптики з meteofor. Там вважають, що найближчого тижня у Києві буде до -13-16 градусів. Однак, потепління за цим прогнозом очікується лише з 21 січня (до -6-11 градусів). Також у деякі дні можливий сніг.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
