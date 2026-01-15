Комендантську годину в Україні скасують чи ні: є остаточна відповідь

Уряд не планує повного скасування комендантської години

Комендантську годину в Украіні наразі не скасують, але у деяких випадках будуть винятки. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Що треба знати

Комендантська година в Україні буде діяти

Можливі винятки для окремих міст і громад

Послаблення дозволятимуть лише там, де це дозволяє безпекова ситуація

Він уточнив, що винятки можуть ухвалюватися лише за участі військового командування та рад оборони, де це дозволяє безпекова ситуація. А от самовільні рішення на місцях заборонені.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути правила для комендантської години. Глава держави запропонував на час надзвичайної ситуації в енергетиці прибрати її для частини міст та громад.

Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст та громад. Там, де ситуація з безпекою це дозволяє, безумовно. Чиновники мають подати відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку та щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально, сказав Володимир Зеленський.

Уже сьогодні в Кабміні пояснили, в яких саме виняткових ситуаціях обмеження будуть послаблені. За словами Кулеби, тимчасові та точкові винятки допускатимуться, щоб:

забезпечити роботу критичних об’єктів;

дати безпечний доступ до Пунктів Незламності;

підтримати їхню роботу у надзвичайних умовах.

Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень, сказав Кулеба.

При цьому чиновник зауважив, що рішення можуть прийматися лише за участі військового командування та рад оборони.

