Ранковий колапс в Києві: ДТП з автобусом перекрила рух у бік центру (відео)

Автобуси з позначкою "Т", які курсують замість швидкісного трамвая, застрягли в заторі після ранкової аварії

Вранці 18 січня в Києві на вулиці Борщагівській в районі Індустріального моста (перехрестя з вулицею Вадима Гетьмана) сталась ДТП з автобусом. Через аварію перекриті дві смуги руху та частково третя. Проїзд ускладнено.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", зіткнення сталось на дорозі в бік центру столиці. Учасники ДТП — позашляховик та автобус, який курсує в Києві на заміну швидкісному трамваю.

Наразі спостерігається затор, адже через вузький проїзд, інші автобуси, що заміняють трамвай, не можуть подолати ділянку дороги. На відео видно, що навіть легкове авто ледь проїжджає повз позашляховик, який розвернуло впоперек дороги.

Попередньо відомо про постраждалих.

Зазначимо, що автобуси замість швидкісного трамвая курсують через критичну ситуацію в енергосистемі столиці після російських обстрілів. Наземний електротранспорт замінили дублюючими автобусами. Заміна трамваїв має помітку "Т". Зокрема на цій ділянці дороги курсує автобус № 1-Т (Михайлівська Борщагівка — Старовокзальна) та № 3-Т (вул. Жуля Верна — Старовокзальна).

