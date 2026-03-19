Секрет простий: українка показала, як зекономити місце в шафі без зусиль
Цей лайфхак допоможе зберегти час та нервову систему
З приходом весни постає питання, що робити з зимовою ковдрою. Як правильно її зберігати, щоб вона не займала все місце в шафі і не розгорталась при відчиненні дверей кожного разу.
Українка розповіла в Instagram, що є простий спосіб підготувати ковдру до наступного сезону. За її словами, для цього не потрібно багато часу та жодних витрат.
Зимова ковдра дуже об'ємна та важка, а при складанні займає багато місця. Проте, за словами жінки, є простий лайфхак, як зробити її компактнішою.
"Знаєте цей момент, коли ковдра займає пів шафи і постійно розгортається? Я знайшла спосіб, як скласти її компактно та акуратно. Скручую ковдру рулоном, роблю з краю "кишеньку" і просто заправляю всередину. У результаті вона не розвалюється, не займає багато місця і виглядає дуже охайно", — розповіла дівчина.
Вона додала, що це універсальний метод. Так можна складати ковдри, пледи, покривала, рушники, та серветки та сезонні речі для зберігання.
"У шафі відразу порядок і нічого не стирчить. А ви знали про такий спосіб? Чи зберігаєте ковдри якось інакше?", — запитала жінка.
За її словами, завдяки цьому способу можна заощадити місце. Також він не вимагає спеціальних витрат або навичок.
