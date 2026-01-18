Утренний коллапс в Киеве: ДТП с автобусом перекрыло движение в сторону центра (видео)

Автобусы с отметкой "Т", курсирующие вместо скоростного трамвая, застряли в пробке после утренней аварии

Утром 18 января в Киеве на улице Борщаговской в районе Индустриального моста (перекресток с улицей Вадима Гетьмана) произошло ДТП с автобусом. Из-за аварии перекрыты две полосы движения и частично третья. Проезд усложнен.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", столкновение произошло на дороге в сторону центра столицы. Участники ДТП – внедорожник и автобус, курсирующий в Киеве на замену скоростному трамваю.

В настоящее время наблюдается пробка, ведь из-за узкого проезда другие автобусы, заменяющие трамвай, не могут преодолеть участок дороги. На видео видно, что даже легковой автомобиль едва проезжает мимо внедорожника, развернувшегося поперек дороги.

Предварительно известно о пострадавших.

Отметим, что автобусы вместо скоростного трамвая курсируют из-за критической ситуации в энергосистеме столицы после российских обстрелов. Наземный электротранспорт был заменен дублирующими автобусами. Замена трамваев имеет пометку "Т". В частности, на этом участке дороги курсирует автобус № 1-Т (Михайловская Борщаговка — Старовокзальная) и № 3-Т (ул. Жюля Верна — Старовокзальная).

