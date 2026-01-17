Їздять де хочуть: скільки українців за рік загинуло під колесами електросамокатів

У поліції нагадали правила, які ігнорує кожен другий українець

Українські вулиці заполонили електросамокати, моноколеса, гіроскутери та інший двоколісний транспорт. На них їздять і підлітки, і дорослі, часто ігноруючи будь-які правила безпеки, через це статистика аварій шокує.

За минулий рік через електротранспорт загинуло 19 людей, ще 912 отримали травми. Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Департаменту патрульної поліції на інформаційний запит. Загалом за 2025 рік зафіксували 845 дорожньо-транспортних пригод із загиблими та травмованими за участю електричних засобів пересування.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, до транспортних засобів категорії А1 належать мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби з електродвигуном потужністю до 4 кВт. Для керування такими засобами потрібне посвідчення водія, яке можна отримати з 16-річного віку.

Проте на практиці значна частина користувачів електросамокатів та подібного транспорту не має жодних документів. Частина третя статті 34 Закону "Про дорожній рух" встановлює, що державній реєстрації та обліку підлягають транспортні засоби, призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі, включно з мопедами, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.

Проблема полягає ще й у тому, що багато власників електротранспорту взагалі не вважають себе учасниками дорожнього руху. Вони їздять тротуарами на великій швидкості, не пропускають пішоходів, виїжджають на проїжджу частину без попередження. Результат — щодня в Україні аварії за участю електричних засобів пересування.

