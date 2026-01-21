"Мінус" у квартирі та "ковзанка" на сходах. Як виживають кияни без світла та опалення (відео)

Опалення у будинки киян потроху повертають

Через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах, в Києві діють екстрені відключення, частина міста без опалення. В деяких квартирах температура повітря опустилася нижче нуля.

Як живуть кияни в Дарницькому районі в екстремальних умовах розповіли у сюжеті "Київ 24". В будинках понад добу не було опалення, зараз його потроху повертають, але мороз встиг наробити біди.

За словами мешканців, у квартирах було +10 градусів, у тих, де є газ, тепліше, до +15. Жителі панельного будинку кажуть, що в них температура у квартирі опускалася до -4 градусів.

Крім цього, в будинку прорвало трубу, вода затопила перший поверх. Вона тече по сходинках та замерзає на морозі, сходинки дуже слизькі, перетворилися на "ковзанку".

У постраждалому будинку живе дуже багато пенсіонерів. Вони падають на льоду, що утворився у під'їзді. Одна з мешканок навіть зламала руку, спускаючись слизькими сходинками. Жінка розповіла, що через нестабільне електропостачання тече холодильник, продукти псуються.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що кінець морозів уже близько. За його словами, з 24–25 січня в Україну почне надходити тепле повітря з півдня Європи. Спочатку потепління відчують південні та західні області, а згодом — і Київ.