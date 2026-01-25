Є світло, їжа і навіть ліжка: як виглядають пункти обігріву в Києві (репортаж)

Через відсутність світла та тепла в пунктах обігріву завжди багато відвідувачів

Ситуація з енергетикою в Києві вже другий тиждень залишається катастрофічною. Постійні російські удари залишають тисячі будинків без світла, тепла та водопостачання.

Для збереження життя та здоров'я жителів в місті розгортаються Пункти обігріву. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як функціонує один з них.

Бійці ДСНС розміщують такі пункти в житлових районах Києва. Там можна зігрітися, відпочити, зарядити телефон та інші гаджети, випити гарячого чаю і навіть пограти в настільні ігри.

Пункт обігріву в Києві. Фото Ян Доброносов

Пункт обігріву в Києві. Фото Ян Доброносов

В пункті обігріву можна навіть зіграти у настільні ігри. Фото Ян Доброносов

Заряджання гаджетів. Фото Ян Доброносов

Завдяки великим наметам відразу стає зрозуміло що всередині пункту багато місця і там не доведеться сидіти в тісноті з іншими людьми. Також всередині є достатньо місця для сидіння. Є і ліжка — але вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.

Вхід в один з пунктів обігріву в Києві. Фото Ян Доброносов

Всередині намету доволі просторо. Фото Ян Доброносов

В пункті обігріву є навіть ліжка. Фото Ян Доброносов

Рятувальники за необхідності видають теплі ковдри. Фото Ян Доброносов

Серед відвідувачів можна помітити цілі родини з дітьми. Судячи з настрою малюків, такі "пригоди" їм подобаються.

В пункт обігріву приходять цілими сім'ями. Фото Ян Доброносов

Дітлахам подобаються такі "пригоди". Фото Ян Доброносов

Через відсутність централізованого водопостачання, жителі мікрорайону вимушені набирати воду з бюветів. До них вибудовуються довгі черги.

До бюветів вибудовуються величезні черги. Фото Ян Доброносов

"Ось так в одному з житлових районів Києва розгортають пункти обігріву для мешканців міста", — розповів Ян Доброносов.

Яка ситуація в Києві зараз

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що, станом на ранок неділі, 25 січня, вже працює 91 пункт обігріву ДСНС, які розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва.

"Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів", — розповів Клименко.

Він додав, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

Водночас, в компанії ДТЕК повідомили, що повернули світло до 88 тисяч осель мешканців Деснянського району столиці, що залишилися без електропостачання внаслідок ворожого обстрілу. Також фахівці заживили обʼєкти критичної інфраструктури міста.

Допис ДТЕК

Надвечір мер Києва Віталій Кличко повідомив, що від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання. Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.

"Вчора в столиці без теплопостачання знову залишилось майже 6 тисяч будинків. Більшість з них вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці", — зазначив Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав, де мешканці Києва знаходять порятунок від холоду з дітьми та домашніми тваринами.