Лічені хвилини на порятунок: чим небезпечні "Калібри" для українських міст

За деякими ознаками росіяни готують масштабний удар, а "Калібри" вже на низькому старті

У четвер, 25 грудня, ворог вивів у Чорне море 3 ракетоносії, сумарний залп яких становить 20 ракет типу "Калібр". Є й інші ознаки масштабної атаки з повітря, що готується.

"Телеграф" нагадує, наскільки небезпечні "Калібри" і чим відрізняються від інших способів ураження.

Що таке "Калібр"

"Калібр" — це сімейство російських крилатих ракет морського базування, розроблених в ОКБ "Новатор" (входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей"). У російській класифікації комплекс відомий як 3М-14/3М-54, в експортній — Club. Ракети призначені для ураження наземних та морських цілей і можуть запускатися з надводних кораблів, підводних човнів та універсальних пускових установок.

Розробка "Калібру" почалася наприкінці радянського періоду, а серійне розгортання у ВМФ Росії припало на 2000-ті роки. Ключова особливість комплексу – його універсальність.

"Калібр" інтегрується в стандартні корабельні вертикальні пускові установки (наприклад, УКБК), що дозволяє тим самим носіям застосовувати різні типи ракет без переробки платформи. Це зробило комплекс масовим озброєнням для корветів, фрегатів та підводних човнів ВМФ Росії.

Характеристики крилатої ракети "Калібр" 3М-143

Дальність та швидкість польоту

Широку популярність комплекс отримав після бойового застосування у 2015 році, коли ракети запускалися по цілям в Сирії з кораблів Каспійської флотилії та підводних човнів.

За відкритими даними, дальність польоту ракет за наземними цілями оцінюється від 1500 до 2000 км залежно від модифікації та профілю польоту. Точні характеристики офіційно не розкриваються.

Варто зазначити, що 3М14 "Калібр" може запускатися з надзвичайно далеких позицій – з Каспію чи Середземного моря. Звідти час польоту до Києва – до 25 хвилин, із Криму – 7-10 хвилин.

Наскільки важко збити "Калібр"

Наведення здійснюється з використанням інерційної системи, супутникової корекції та, на кінцевій ділянці, активних чи пасивних головок самонаведення. Політ проходить на малих висотах з огинанням рельєфу, що ускладнює виявлення засобами ППО.

Проте, порівняно з балістичними ракетами, "Калібри" набагато легше збиваються. Наприклад, під час масованої повітряної атаки в ніч проти 13 грудня, Силами оборони вдалося збити 9 із 16 "Калібрів", які були випущені з акваторії Чорного та Каспійського морів. І це, якщо оцінювати загалом, не найкращий результат, якого досягали наші захисники. Для порівняння, тієї ж ночі не вдалося знешкодити жодну з 9 балістичних та аеробалістичних ракет.

Раніше ми розповіли, за скільки часу "Кинжал" долітає до українських міст до секунд і показали карту.