Євробачення 2024: онлайн-трансляція гранд-фіналу (відео)
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11 травня ми дізнаємось, хто переміг на конкурсі Євробачення у 2024 році
У суботу, 11 травня, о 22:00 у шведському місті Мальме відбудеться гранд-фінал 68-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024, який можна буде дивитися онлайн на різних платформах у всьому світі. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024.
Представниці від України alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення 2024 під номером "2". Цього року наша країна виступає з емоційною і водночас чарівною композицією Teresa & Maria.
Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2024
Порядок виступу фіналістів Євробачення 2024
На арені Malmö Arena за місце у фіналі вже сьогодні боротимуться представники 26 країн, з яких у ході півфіналів 7 та 9 травня було визначено 20 найдостойніших, а також представники країн "Великої п’ятірки", які автоматично проходять у фінал конкурсу — Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина. Також у фінал одразу пройшла країна-господарка конкурсу – Швеція.
1. Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable
2. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
3. Німеччина: ISAAK — Always On The Run
4. Люксембург: Tali — Fighter
5. Нідерланди: Joost Klein — Europapa
6. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
8. Іспанія: Nebulossa – Zorra
9. Естонія: 5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
10. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
11. Латвія: Dons – Hollow
12. Греція: Marina Satti — ZARI
13. Великобританія: Olly Alexander — Dizzy
14. Норвегія: Gåte – Ulveham
15. Італія: Angelina Mango — La noia
16. Сербія: Тейя Дора — Ramonda
17. Фінляндія: Windows 95man — No Rules!
18. Португалія: iolanda – Grito
19. Вірменія: LADANIVA — Jako
20. Кіпр: Silia Kapsis — Lia
21. Швейцарія: Nemo – The Code
22. Словенія: Raiven – Veronika
23. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
24. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
25. Франція: Slimane — Mon Amour
26. Австрія: Kaleen – We Will Rave
Де і коли дивитись фінал Євробачення 2024
За 30 хвилин до початку другого півфіналу о 21:30 на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024". Сам фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Традиційно ви зможете переглянути онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі Eurovision, проте там буде представлена оригінальна мова конкурсу. Якщо ж ви віддаєте перевагу українському варіанту з голосом Тімура Мірошниченка, то його можна буде знайти на телеканалі та всіх цифрових платформах "Суспільного". Компанію Мірошниченку складе український комік та ведучий Нацвідбору 2024 Василь Байдак.
Платформи, де транслюватиметься прямий ефір другого півфіналу Євробачення 2024:
- сайт Суспільне Культура та Суспільне Євробачення
- фейсбук-сторінки Євробачення Україна, Суспільне Мовлення, Суспільне Культура, Перший і Радіо Промінь
- ютуб-канал Євробачення Україна
- радіо Радіо Промінь
- додаток "Дія"
Як голосувати у фіналі Євробачення 2024
Якщо раніше лінії голосування були відкриті після останнього виступу учасників, то у 2024 році голосування стартує одразу ж, як тільки перший учасник фіналу вийде на сцену.
Глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі Євробачення 2024, отримають 24 години на голосування за своїх фаворитів. Це можна зробити через веб-сайт esc.vote або додаток Eurovision Song Contest. Голосування розпочнеться за добу до початку шоу.
Згідно з правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна. У зв’язку з цим українці мають можливість висловити підтримку іншим учасникам Євробачення 2024. Для цього слід надіслати SMS на номер 7576 із зазначенням порядкового номера виступу артиста.
Нагадаємо, що представник Нідерландів Йост Кляйн потрапив у скандал. Участь країни у конкурсі призупинена, з цієї причини ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСІХ УЧАСНИКІВ також ПРИЗУПИНЕНО!