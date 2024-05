Євробачення 2024: онлайн-трансляція гранд-фіналу (відео)

11 травня ми дізнаємось, хто переміг на конкурсі Євробачення у 2024 році

У суботу, 11 травня, о 22:00 у шведському місті Мальме відбудеться гранд-фінал 68-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024, який можна буде дивитися онлайн на різних платформах у всьому світі. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024.

Представниці від України alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення 2024 під номером "2". Цього року наша країна виступає з емоційною і водночас чарівною композицією Teresa & Maria.

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2024

Порядок виступу фіналістів Євробачення 2024

На арені Malmö Arena за місце у фіналі вже сьогодні боротимуться представники 26 країн, з яких у ході півфіналів 7 та 9 травня було визначено 20 найдостойніших, а також представники країн "Великої п’ятірки", які автоматично проходять у фінал конкурсу — Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина. Також у фінал одразу пройшла країна-господарка конкурсу – Швеція.

1. Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable

2. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Німеччина: ISAAK — Always On The Run

4. Люксембург: Tali — Fighter

5. Нідерланди: Joost Klein — Europapa

6. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane

7. Литва: Silvester Belt – Luktelk

8. Іспанія: Nebulossa – Zorra

9. Естонія: 5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue

11. Латвія: Dons – Hollow

12. Греція: Marina Satti — ZARI

13. Великобританія: Olly Alexander — Dizzy

14. Норвегія: Gåte – Ulveham

15. Італія: Angelina Mango — La noia

16. Сербія: Тейя Дора — Ramonda

17. Фінляндія: Windows 95man — No Rules!

18. Португалія: iolanda – Grito

19. Вірменія: LADANIVA — Jako

20. Кіпр: Silia Kapsis — Lia

21. Швейцарія: Nemo – The Code

22. Словенія: Raiven – Veronika

23. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. Франція: Slimane — Mon Amour

26. Австрія: Kaleen – We Will Rave

Де і коли дивитись фінал Євробачення 2024

За 30 хвилин до початку другого півфіналу о 21:30 на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024". Сам фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Традиційно ви зможете переглянути онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі Eurovision, проте там буде представлена оригінальна мова конкурсу. Якщо ж ви віддаєте перевагу українському варіанту з голосом Тімура Мірошниченка, то його можна буде знайти на телеканалі та всіх цифрових платформах "Суспільного". Компанію Мірошниченку складе український комік та ведучий Нацвідбору 2024 Василь Байдак.

Платформи, де транслюватиметься прямий ефір другого півфіналу Євробачення 2024:

Як голосувати у фіналі Євробачення 2024

Якщо раніше лінії голосування були відкриті після останнього виступу учасників, то у 2024 році голосування стартує одразу ж, як тільки перший учасник фіналу вийде на сцену.

Глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі Євробачення 2024, отримають 24 години на голосування за своїх фаворитів. Це можна зробити через веб-сайт esc.vote або додаток Eurovision Song Contest. Голосування розпочнеться за добу до початку шоу.

Згідно з правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна. У зв’язку з цим українці мають можливість висловити підтримку іншим учасникам Євробачення 2024. Для цього слід надіслати SMS на номер 7576 із зазначенням порядкового номера виступу артиста.

Нагадаємо, що представник Нідерландів Йост Кляйн потрапив у скандал. Участь країни у конкурсі призупинена, з цієї причини ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСІХ УЧАСНИКІВ також ПРИЗУПИНЕНО!