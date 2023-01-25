Рус

Чому 12 січня не можна скупитися? Фатальна помилка у Тетянин день, яка притягне невдачі

Тетяна Кармазіна
Свята Тетяна
Свята Тетяна. Фото Зеркало недели

Для дівчат існує окрема народна прикмета

Церковний календар на січень 2026 року виділяє одне зі значущих свят — Тетянин день, який християни щорічно відзначають 12 січня за новоюліанським календарем.

На цей раз свято випадає на понеділок. Дата присвячена пам’яті священномучениці Татіани Римської, яка жила в III столітті нашої ери та зазнавала гонінь через те, що сповідувала християнство, а не язичництво.

У Тетянин день заведено вітати всіх жінок, володарок цього прекрасного жіночого імені. У свято у домі має панувати порядок. Однак, як і для будь-якої релігійної дати, існує низка заборон 12 січня. Докладніше про те, що не можна робити у Тетянин день, розповідає "Телеграф".

Що не можна робити у Тетянин день

  • Не можна засмучуватися та сумувати.
  • Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто звертається з таким проханням.
  • Не варто брати участь у конфліктах, вживати нецензурні й лайливі слова.
  • Не скупіться і не будьте жадібними.
  • Відмовтеся від важкої домашньої праці.

Для дівчат є окрема заборона-прикмета. Повір’я свідчать, що в Тетянин день їм не варто лінуватися, а ще носити старий і брудний одяг, адже, як вважається, це може обіцяти невдачі в коханні.

Раніше повідомлялося, що перед Днем святої Тетяни вшановують ще одного святого. "Телеграф" писав, що не можна робити на Феодосія-Весняка 11 січня.

