Чому 12 січня не можна скупитися? Фатальна помилка у Тетянин день, яка притягне невдачі

Для дівчат існує окрема народна прикмета

Церковний календар на січень 2026 року виділяє одне зі значущих свят — Тетянин день, який християни щорічно відзначають 12 січня за новоюліанським календарем.

На цей раз свято випадає на понеділок. Дата присвячена пам’яті священномучениці Татіани Римської, яка жила в III столітті нашої ери та зазнавала гонінь через те, що сповідувала християнство, а не язичництво.

У Тетянин день заведено вітати всіх жінок, володарок цього прекрасного жіночого імені. У свято у домі має панувати порядок. Однак, як і для будь-якої релігійної дати, існує низка заборон 12 січня. Докладніше про те, що не можна робити у Тетянин день, розповідає "Телеграф".

Що не можна робити у Тетянин день

Не можна засмучуватися та сумувати.

Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто звертається з таким проханням.

Не варто брати участь у конфліктах, вживати нецензурні й лайливі слова.

Не скупіться і не будьте жадібними.

Відмовтеся від важкої домашньої праці.

Для дівчат є окрема заборона-прикмета. Повір’я свідчать, що в Тетянин день їм не варто лінуватися, а ще носити старий і брудний одяг, адже, як вважається, це може обіцяти невдачі в коханні.

