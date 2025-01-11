Забудьте про 25 січня: коли Тетянин день і що не можна робити у церковне свято

Дізнайтеся, чому цього дня не можна викидати сміття і лаяти дітей

Церковний календар на січень 2025 року нагадує нам про важливе свято, яке називається — Тетянин день. Раніше воно щорічно відзначалося християнами східного обряду 25 січня, проте з переходом на новоюліанський стиль День святої Тетяни набув нової дати.

Важлива церковна подія присвячена пам’яті святої мучениці Татіани (Тетяни) Римської, яка жила у III столітті нашої ери та постраждала за свою християнську віру і відмову від поклоніння язичницьким традиціям.

Тетянин день за новим стилем: дата

Нагадаємо, що в Україні було прийнято новоюліанський календар, згідно з яким багато свят змістилися на 13 днів раніше. Згідно з новим церковним календарем, День Тетяни в Україні тепер відзначається 12 січня. 2025 року свято випадає на неділю.

Історія Дня Тетяни

За правління римського імператора Олександра Севера були сильні гоніння на християн. Татіану, яка була віддана Єдиному Богу, схопили та привели до язичницького храму, і зажадали, щоб вона принесла жертву язичницьким ідолам. Дівчина відмовилася, за що була піддана жорстоким тортурам.

Якось Татіану вивели на арену, щоб віддати на поталу леву. Проте звір смиренно підійшов до християнки, почав зализувати її рани, а потім накинувся на одного з її мучителів і розірвав його. Стратили святу мечем.

Що не можна робити в Тетянин день 12 січня

Відмовляти комусь у допомозі — до великої біди.

Щоб був безлад – можна накликати проблеми та неприємності.

Лаятися на своїх дітей та підіймати на них руку — свята Тетяна може наслати на батьків прикрощі та неприємності.

Випивати — нечиста сила доведе до божевілля.

Викидати сміття — разом із ним можна викинути добробут.

Проводити день у тиші та самоті — можна упустити удачу.

Сваритися, кричати, ображати одне одного, з’ясовувати стосунки — довго не вдасться вийти із конфлікту.

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