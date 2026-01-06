У Венесуелі знову гучно. Чому в Каракасі сталася стрілянина і що говорять Штати (відео)

Президент країни Ніколас Мадуро постав перед американський судом

У Венесуелі поблизу президентського палацу у Каракасі ввечері 5 січня пролунали постріли. Там літали невідомі дрони, які намагалися збити.

Що треба знати:

У США заявили, що стежать за ситуацією, однак не мають відношення до дронів

За словами влади Венесуели, жодних зіткнень не було

Піт Гегсет посміявся з "ефективності" російської ППО

Як повідомляє BnoNews, на відео потрапили тривалі постріли. Також у районі перебували озброєні співробітники служби безпеки.

Міністерство зв'язку Венесуели заявило, що над центром Каракасом без дозволу літали безпілотники незрозумілого походження. Поліція зробила попереджувальні постріли. Відомство запевнило, що жодних зіткнень не було, і ситуація перебуває під контролем.

WATCH: Anti-aircraft fire near presidential palace in Venezuela, possibly targeting drones https://t.co/e14YCxpZ9A — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

США заявили, що непричетні до інциденту

Інцидент стався на тлі політичної нестабільності після операції США із захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини у військовому бункері поблизу Каракаса. Однак посадовець Білого дому повідомив CNN, що вони уважно стежать за повідомленнями про стрілянину у Венесуелі, але "США не причетні до цього".

Міністр оборони США висміяв російську ППО у Венесуелі

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет із сарказмом висловився про роботу російських систем протиповітряної оборони у Венесуелі під час американської спецоперації із затримання Мадуро. Він констатував, що вона не дуже ефективна.

Три ночі тому майже 200 наших найкращих американських військових увійшли до центру Каракаса, столиці Венесуели, і захопили особу, яку розшукувала американська юстиція, не втративши жодного солдата. Схоже, та російська протиповітряна оборона виявилася не дуже ефективною, чи не так?, — сказав він в ході виступу межах туру "Арсенал свободи"

Як відомо, після усунення Мадуро віцепрезидентка Венесуели склала присягу як виконувачка обов’язків президента країни. "Телеграф" розповів, що про неї відомо.