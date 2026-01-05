Путін страшенно боїться: Ігаль Левін про важливий момент історії з Мадуро

Володимир Путін дуже не хоче, щоб з ним повелись, як з очільниом Венесуели

Затримання та доправлення на суд до США Ніколаса Мадуро серйозно стурбувало владну верхівку РФ. Зокрема, така доля страшенно лякає главу Кремля Володимира Путіна.

В цій ситуації російські еліти продемонстрували доволі слабку реакцію на дії США. Про це ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін розповів в інтерв'ю радіо NV.

Експерт нагадав, що 3 січня 2020 року за наказом президента США Дональда Трампа було ліквідовано іранського генерала Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР) Кассема Сулемані. Його ліквідація справила сильне враження на весь світ. У тому числі й на Володимира Путіна.

"Він рази три публічно говорив про це. Він реально цього боїться. Він боїться, що його, як того ж Мадуро, викреслять і винесуть за межі списку недоторканих. А потім доля Кадафі, Мадуро, Саддама Хусейна і так далі. Ось це реально страх саме Путіна. Я думаю, тут насправді це є і страх, у тому числі, якоїсь частини еліти Кремля. Але те, що це страх саме самого Путіна, це безсумнівно так", — сказав Левін.

За його словами, варто згадати який Путін був радісний, коли дізнався, що американці хочуть з ним домовлятися. А потім будуть стелити перед ним червоні доріжки на Алясці.

"Трамп йде йому назустріч, простягає йому постійно руку, американці пропонують плани по відновленню російської економіки, виведенню Росії з ізоляції, поверненню до G 7 та G20 і так далі. Це ж просто дитяча радість. Путін начепив на себе військову форму, бігає тепер скрізь, фотографується, знімається, скрізь він заявляє, що воюватиме, ніхто його не зупинить, сипле погрозами Європі й таке інше", — зазначив Левін.

Він наголосив, що виникають питання, звідки у Путіна така впевненість і хоробрість? Напевно не через, те, що його солдати на конях, "Жигулях", чи на "буханках" йдуть на штурм українських позицій.

"Ні, у нього радість від того, що, по-перше, армія зберігає керованість, і люди продовжують помирати… А друге — це те, що найголовніший, по суті, жандарм планети стелить йому червону доріжку і ніби каже йому: "Не хвилюйся, ти залишаєшся вцьому клубі. Ми не розглядаємп тебе як потенційного Каддафі, Сулеймані чи Мадуро". Але страх в нього все ж залишається", — наголосив Левін.

Він додав, що варто звернути увагу на стриману реакцію РФ з приводу арешту Ніколаса Мадуро. Також, станом на 5 січня, глава Кремля теж не робив жодних заяв на захист свого "союзника".

"Там щось Лавров казав, Медведєв про це точно написав. Пєсков щось сказав. Ну, Путін начебто не висловився. Хоча всіхто мав вже висловились з цього приводу. Є офіційні заяви, Європи, країн Латинської Америки, Ірану та ін. Висловився навіть ХАМАС, а Путін мовчить. Хоча, знову ж таки, це не просто якийсь дружній режим, вони вкладали туди гроші, мільярди. Путін просто пішов у заперечення і мовчить. Саме того, що відбулося з очільником Венесуели він реально боїться. Тобто це реально страх Путіна", — резюмував Левін.

