В Венесуэле снова громко. Почему в Каракасе произошла стрельба и что говорят Штаты (видео)

В Венесуэле около президентского дворца в Каракасе вечером 5 января прогремели выстрелы. Там летали неизвестные дроны, их пытались сбить.

В США заявили, что следят за ситуацией, однако не имеют отношения к дронам

По словам властей Венесуэлы, никаких столкновений не было

Как сообщает BnoNews, на видео попали продолжительные выстрелы. Также в районе находились вооруженные сотрудники службы безопасности.

Министерство связи Венесуэлы заявило, что над центром Каракасом без разрешения летали беспилотники непонятного происхождения. Полиция произвела упреждающие выстрелы. Ведомство заверило, что никаких столкновений не было, и ситуация находится под контролем.

США заявили, что непричастны к инциденту

Инцидент произошел на фоне политической нестабильности после операции США по захвату президента Николаса Мадуро и его супруги в военном бункере вблизи Каракаса. Однако чиновник Белого дома сообщил CNN, что они внимательно следят за сообщениями о стрельбе в Венесуэле, но "США не причастны к этому".

Министр обороны США высмеял российскую ПВО в Венесуэле

Между тем, министр обороны США Пит Хегсет с сарказмом высказался о работе российских систем противовоздушной обороны в Венесуэле во время американской спецоперации по задержанию Мадуро. Он констатировал, что она не слишком эффективна.

Три ночи назад почти 200 наших лучших американских военных вошли в центр Каракаса, столицы Венесуэлы, и захватили лицо, разыскиваемое американской юстицией, не потеряв ни одного солдата. Похоже, российская противовоздушная оборона оказалась не очень эффективной, не так ли?, — сказал он в ходе выступления в рамках тура "Арсенал свободы"

Как известно, после устранения Мадуро вице-президент Венесуэлы приняла присягу как исполняющая обязанности президента страны.