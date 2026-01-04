"Сергію, з Різдвом": Рубіо підколов Лаврова через Венесуелу

Американський чиновник висловився у відповідь на критику Москви, наголосивши, що у російської сторони зараз вистачає проблем на іншому напрямку

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров засудив операцію США у Венесуелі. У відповідь на це держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Росії і так "справ по горло в Україні".

Що потрібно знати:

Від Москви очікували лише риторичну підтримку режиму Мадуро

Рубіо в цій же розмові привітав Лаврова з Різдвом

Вашингтон вважає, що реакція Росії не змінює розуміння подій

У ході спілкування з журналістами у відповідь на питання про реакцію Росії на операцію США у Венесуелі Рубіо сказав, що дії РФ очікувані.

"Так, нас не цікавить ескалація Росії щодо Венесуели. Маю на увазі, що ми очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро", — заявив він.

Рубіо також іронічно додав, що Москва зараз має інші пріоритети.

"Думаю, у них і так справ по горло в Україні. І якщо Лавров дивиться: Сергію, з Різдвом!" — Пояснив держсекретар США.

Також, за його словами, Штати очікували на реакцію Москви.

"Риторика, яку ми чуємо, полягає в тому, що це не є фактором, що впливає на наше розуміння всього, що відбувається", — підсумував він.

Реакція Росії

Сергій Лавров і віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес висловилися за недопущення подальшої ескалації та знаходження виходу зі становища шляхом діалогу. Про це заявили на сайті МЗС РФ.

"С.Лавров висловив тверду солідарність з народом Венесуели перед збройною агресією. Росія продовжить підтримувати курс Боліваріанського Уряду, спрямований на захист національних інтересів і суверенітету країни", — йдеться в повідомленні.

Передісторія

У ніч на 3 січня 2026 року у столиці Венесуели Каракасі пролунала серія потужних вибухів. Американські спецназівці з елітного підрозділу "Дельта" провели блискавичну операцію та захопили президента Ніколаса Мадуро разом з його дружиною. Главу країни вивезли з Венесуели для притягнення до кримінальної відповідальності до США за звинуваченнями у наркотероризмі та інших злочинах.

У мережі показали перші кадри після прибуття Мадуро до Нью-Йорку.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки Мадуро загрожує чотири довічні строки . Він звинувачується за трьома статтями:

Участь у змові, пов’язаній із наркотерористичною діяльністю;

Контрабанда кокаїну у США;

Використання та зберігання кулеметів та вибухових пристроїв у рамках наркотерористичної діяльності.

