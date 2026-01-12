На Кіпрі сталося два загадкові випадки з росіянами - екс-головою "Уралкалію" та дипломатом

До пошуків росіянина залучили авіацію

На Кіпрі зник російський бізнесмен Владислав Баумгертнер, колишній глава компанії "Уралкалій", він не виходить на зв’язок із 7 січня. Наступного дня після його зникнення співробітник російського посольства на Кіпрі наклав на себе руки.

Що треба знати:

Баумгертнера, який мешкав на Кіпрі кілька років, розшукує місцева поліція

8 січня чиновника посольства РФ у Нікосії знайшли мертвим у своєму кабінеті

Росіяни не пустили поліцію на територію посольства

Як повідомляє "Медуза", востаннє 56-річного Баумгертнера бачили, коли він залишав місце свого проживання у Лімассолі. Пізніше співробітник повідомив, що бізнесмен не відповідав на численні телефонні дзвінки.

Владислав Баумгертнер

Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований на крутому скелястому узбережжі у важкопрохідній місцевості в районі села Пісурі. 10 січня там проводили пошуки. Наступного дня до них залучили авіацію, але потім пошуки зупинили через наближення шторму.

Чим відомий Баумгертнер

Баумгертнер очолював російську компанію "Уралкалій" з 2003 до 2013 року. Компанія є одним із найбільших у світі виробників калійних добрив.

У серпні 2013 року його затримали у Мінську, куди він приїхав на переговори з тодішнім прем’єр-міністром Михайлом М’ясніковичем щодо продажу калію. Баумгертнера звинуватили у зловживанні повноваженнями.

Як пише The Bell, Баумгертнер став заручником у російсько-білоруській "калійній війні". Три місяці він провів у СІЗО та під домашнім арештом. Потім його передали Росії, де проти нього спочатку розпочали, а потім закрили кримінальну справу.

Баумгертнер повернувся у бізнес і став гендиректором портової компанії Global Ports. Останні роки він жив на Кіпрі.

На Кіпрі наклав на себе руки співробітник російського посольства — що відомо

За інформацією ANT 1, 8 січня чиновника посольства РФ у Нікосії знайшли мертвим у своєму кабінеті. Зазначається, що коли поліцейський гурт прибув до посольства, його не пустили. Тіло дипломата передали поліції, передано у внутрішньому дворі комплексу будівель посольства.

Також керівництво посольства відмовилося надати поліції Кіпру листа, який залишив самогубець. Дипломати заявили, що листа буде відправлено до Москви.

