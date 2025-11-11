Ймовірний наступний президент Росії прийшов на нараду з Путіним у непристойно дорогому годиннику (фото)

На цей годинник пересічному росіянину потрібно накопичувати кілька років

Олександр Бортніков — директор російської Федеральної служби безпеки, який працює на цій посаді з 2008 року. У 2022 році українська розвідка називала саме його ймовірним наступним президентом Росії у разі усунення Путіна з цієї посади. Тепер стало відомо, що на "ядерний Радбез" з президентом РФ та іншими представниками російської влади Бортніков прийшов у непристойно дорогому годиннику.

Як пише російський телеграм-канал "Можем объяснить", годинник Бортнікова — це "вічник" швейцарського бренду люксового годинника Ulysse Nardin. Вартість саме моделі Perpetual, як у директора ФСБ, на спеціалізованих сайтах сягає 37 тисяч доларів. За нинішнім курсом рубля – це близько 3 мільйонів.

Бортников у непристойно дорогому годиннику за три мільйони рублів

Інші члени Радбезу теж не відмовляють собі в розкоші носити дорогі годинники, але вони скромніші, ніж у Бортнікова. Так, наприклад, на цьому зборищі ексміністр оборони Шойгу з’явився у годиннику Porsche Design P6000, а голова Держдуми Володін — у Zenith El Primero. Обидві ці моделі коштують близько 1,5 мільйонів рублів кожна.

Шойгу та Володін з годинником трохи скромнішими, ніж у Бортнікова

А ось сам Путін на "ядерному Радбезі" був без годинника. Однак раніше президент РФ з’являвся на публіці у швейцарському годиннику Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date. Його вартість в залежності від комплектації може варіюватися від 12 до 22 тисяч доларів. Кажуть, що це найулюбленіший годинник Путіна.

Улюблений годинник Путіна від бренду швецарського Blancpain

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Зеленський носить обручку не на тому пальці. Причина до смішного банальна.