На Кипре произошло два загадочных случая с россиянами - экс-главой "Уралкалия" и дипломатом

К поискам россиянина привлекли авиацию

На Кипре пропал российский бизнесмен Владислав Баумгертнер, бывший глава компании "Уралкалий", он не выходит на связь с 7 января. На следующий день после его исчезновения сотрудник российского посольства на Кипре покончил с собой.

Что надо знать:

Баумгертнера, который жил на Кипре несколько лет, разыскивает местная полиция

8 января чиновник посольства РФ в Никосии был найден мертвым в своем кабинете

Россияне не пустили полицию на территорию посольства

Как сообщает "Медуза", в последний раз 56-летнего Баумгертнера видели, когда он покидал место своего проживания в Лимассоле. Позже его сотрудник сообщил, что бизнесмен не отвечал на многочисленные телефонные звонки.

Владислав Баумгертнер

В последний раз сигнал мобильного телефона Баумгертнера был зафиксирован на крутом скалистом побережье в труднопроходимой местности в районе деревни Писсури. 10 января там проводили поиски. На следующий день к ним привлекли авиацию, но потом поиски остановили из-за приближения шторма.

Чем известен Баумгертнер

Баумгертнер возглавлял российскую компанию "Уралкалий" с 2003 по 2013 год. Компания является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений.

В августе 2013 года его задержали в Минске, куда он приехал на переговоры с тогдашним премьер-министром Михаилом Мясниковичем по поводу продажи калия. Баумгертнер обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Как пишет The Bell, Баумгертнер стал заложником в российско-белорусской "калийной войне". Три месяца он провел в СИЗО и под домашним арестом. Потом его передали России, где против него сначала начали, а потом закрыли уголовное дело.

Баумгертнер вернулся в бизнес и стал гендиректором портовой компании Global Ports. Последние годы он жил на Кипре.

На Кипре покончил с собой сотрудник российского посольства — что известно

По информации ANT 1, 8 января чиновник посольства РФ в Никосии был найден мертвым в своем кабинете. Отмечается, что когда полицейская группа прибыла в посольство, ее не пустили. Тело дипломата передали полиции передано во внутреннем дворе комплекса зданий посольства.

Также руководство посольства отказалось предоставить полиции Кипра письмо, которое оставил самоубийца. Дипломаты заявили, что письмо будет отправлено в Москву.

