Багато хто уявляє її неправильно: як насправді виглядає Гренландія, яку хоче Трамп

Через проєкцію Меркатора ми бачимо Гренландію на картах не зовсім такою, як вона є

Гренландія, яку так хоче анексувати Трамп, є найбільшим островом нашої планети з площею приблизно 2,166,086 квадратних кілометрів. Попри це, на багатьох картах світу, які використовують проєкцію Меркатора, острів виглядає ще більшим — іноді візуально наближаючись до розмірів Африки, хоча насправді африканський континент перевищує Гренландію приблизно в 14 разів.

"Телеграф" вирішив розповісти, які розміри Гренландії порівняно з іншими країнами чи континентами. Для цього можна використати спеціалізовані сервіси, до прикладу, Тhetruesize.

Зазначимо, що насправді острів майже втричі більший за територію України, перевищує площу Мексики та приблизно дорівнює Саудівській Аравії. Щоб краще уявити масштаби, варто зазначити, що на території Гренландії могли б розміститися одночасно Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція та Великобританія.

У континентальному масштабі Гренландія становить близько 20% площі всієї Європи, проте займає лише приблизно 7% території Африки. Ці порівняння дають змогу краще зрозуміти справжні розміри цього північного острова.

Попри величезну територію, більша частина Гренландії вкрита постійним льодовиковим щитом, який займає приблизно 80% поверхні. Населені пункти розташовані переважно вздовж узбережжя, де кліматичні умови дещо м'якші порівняно з внутрішніми районами.

Розміри Гренландії у порівнянні з Австралією

Розміри Гренландії у порівнянні з Канадою

Розміри Гренландії у порівнянні з Китаєм

Розміри Гренландії у порівнянні зі США

Адміністративно Гренландія є автономною територією Королівства Данія, хоча має широкі повноваження самоврядування. Населення острова складає трохи більш як 56 тисяч осіб, більшість із яких — інуїти.

Раніше Трамп заявив про бажання США заволодіти Гренландією. Він сподівається, що це можна буде зробити без використання військової сили, проте не виключає і такий варіант розвитку подій.