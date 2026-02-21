Не така вже й мертва куля: на Місяці виявили понад тисячу невідомих розломів

Це не просто наукова сенсація — відкриття безпосередньо вплине на безпеку майбутніх астронавтів програми Artemis.

Місяць більше не можна вважати мертвою кам'яною кулею. Американські науковці виявили понад тисячу раніше невідомих тектонічних розломів на поверхні супутника Землі.

І це кардинально змінює наше розуміння того, що відбувається у його надрах просто зараз. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Місяць стискається — і це видно

Дослідники виявили 1 114 нових об'єктів у темних базальтових рівнинах — так званих "морях" Місяця. Разом із раніше відомими структурами загальна кількість подібних утворень зросла до 2 634. Це так звані лопаткові уступи — характерні уступоподібні розломи, що виникають, коли кора планети стискається під тиском охолоджених надр.

Механізм простий, але дивовижний: внутрішні шари Місяця поступово остигають, скорочуються в об'ємі, а кора у відповідь тріскається й вигинається. За останні 200 мільйонів років радіус Місяця зменшився приблизно на 50 метрів. За космічними мірками — це зовсім недавно.

Поверхня Місяця, фото: NASA

Де знайшли розломи — і чому це важливо

До цього відкриття лопаткові уступи знаходили переважно у світлих високогірних районах. Тепер такі самі структури виявлені й у "морях" — зокрема в Морі Спокою, де 1969 року висадився "Аполлон-11". Середній вік малих хребтів оцінюється у 124 мільйони років, а уступів — близько 105 мільйонів. Для геології це надзвичайно молоді утворення.

Повали — свідчення того, що Місяць зменшується в розмірах, фото: NASA

Вчені також з'ясували, що в перехідних зонах між високогір'ями і морями ці структури фізично пов'язані між собою, утворюючи єдину систему. Висновок однозначний: і хребти, і уступи — наслідок одного глобального процесу стиснення всього Місяця.

Це добре узгоджується з давно відомими даними про лунотруси, зафіксовані ще під час місій "Аполлон". Місяць не просто остигає — він "живе".

Що це означає для астронавтів

Відкриття має цілком практичне значення. У рамках програми Artemis людей планують знову висадити на Місяць до кінця десятиліття. І якщо під ногами астронавтів — не застигла пустеля, а світ з активною тектонікою і сейсмічними ризиками, це треба враховувати вже зараз.

Нові дані допоможуть точніше обирати місця посадки, розміщувати бази, обладнання та інфраструктуру. Повніше розуміння місячної тектоніки безпосередньо вплине на безпеку майбутніх екіпажів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені знайшли у Місяця несподіваний секрет. Там виявили сліди вулканічних процесів, що сталися буквально сотню мільйонів років тому.