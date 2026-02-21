Не такой уж мертвый шар: на Луне обнаружили более тысячи неизвестных разломов

Это не просто научная сенсация — открытие повлияет на безопасность будущих астронавтов программы Artemis

Луну больше нельзя считать мертвым каменным шаром. Американские ученые обнаружили более тысячи ранее неизвестных тектонических разломов на поверхности спутника Земли.

И это кардинально меняет наше понимание того, что происходит в его недрах прямо сейчас. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Луна сжимается — и это видно

Исследователи обнаружили 1114 новых объектов в темных базальтовых равнинах — так называемых "морях" Луны. Вместе с ранее известными структурами общее количество подобных образований возросло до 2634. Это так называемые лопаточные уступы — характерные уступообразные разломы, возникающие, когда кора планеты сжимается под давлением охлажденных недр.

Механизм прост, но удивителен: внутренние слои Луны постепенно остывают, сокращаются в объеме, а ответная кора трескается и изгибается. За последние 200 миллионов лет радиус Луны уменьшился примерно на 50 метров. По космическим меркам – это совсем недавно.

Поверхность Луны, фото: NASA

Где нашли разломы – и почему это важно

До открытия лопаточные уступы находили преимущественно в светлых высокогорных районах. Теперь такие же структуры обнаружены и в "морях" — в частности в Море Спокойствия, где в 1969 году высадился "Аполлон-11". Средний возраст малых хребтов оценивается в 124 миллиона лет, а уступов – около 105 миллионов. Для геологии это очень молодые образования.

Повалы — свидетельство того, что Луна уменьшается в размерах, фото: NASA

Ученые также выяснили, что в переходных зонах между высокогорьями и морями эти структуры физически связаны между собой, образуя единую систему. Вывод однозначен: и хребты, и уступы – следствие одного глобального процесса сжатия всей Луны.

Это хорошо согласуется с давно известными данными о лунотрусах, зафиксированных еще во время миссий "Аполлон". Луна не просто остывает — она "живет".

Что это значит для астронавтов

Открытие имеет вполне практическое значение. В рамках программы Artemis людей планируют снова высадить на Луну к концу десятилетия. И если под ногами астронавтов не застывшая пустыня, а мир с активной тектоникой и сейсмическими рисками, это нужно учитывать уже сейчас.

Новые данные помогут более точно выбирать места посадки, размещать базы, оборудование и инфраструктуру. Более полное понимание лунной тектоники напрямую повлияет на безопасность будущих экипажей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили у Луны неожиданный секрет. Там были обнаружены следы вулканических процессов, которые произошли буквально сотню миллионов лет назад.