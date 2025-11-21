"Зарплата" 50 тисяч рублів у Донецьку, будинок від Путіна та особиста охорона: як зараз живе експрем’єр-втікач Азаров

Колишній український політик часів Януковича живе на подачках від російської влади

Микола Азаров, який був прем’єр-міністром України, втік до Росії, як і його соратник Віктор Янукович. Там він непогано влаштувався, живучи на подачки від російської влади, і став рупором російської пропаганди.

Що варто знати:

Микола Азаров з 2014 року живе у Росії і є активним рупором пропаганди

Він отримав особняк у Підмосков’ї від Управління справами президента РФ та забезпечений особистою охороною ФСО

Азаров числиться на роботі в Донецькому гірничому інституті та отримує "зарплату" у 50 тисяч рублів

"Телеграф" розповідає, що відомо про життя колишнього українського політика Миколи Азарова у Росії.

Політичний притулок та 50 соток землі

Микола Азаров втік до Росії у 2014 році, коли в Україні вирував Євромайдан. Пізніше експрем’єр зізнавався, що отримав в РФ політичний притулок особисто за вказівкою Путіна. Як з’ясував розслідувальний проект Explainer, у 2015 році Азаров отримав 50 соток землі з особняком у селі Петрово-Дальнє від "Оздоровчого комплексу Рубльово-Успенський", який знаходиться в юрисдикції Управління справами президента РФ.

У 2018 році Микола Янович отримав понад 1 млн рублів від пропагандистського телеканалу "Росія", де брав участь у ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Азаров часто виступає "експертом" на пропагандистських телешоу

Як з’ясувалося, "зарплату" Азаров отримує і в Донецькому гірничому інституті, щоправда вельми скромну — всього 50 тисяч рублів на місяць. Але насправді важко уявити, що 77-річний Микола Янович справді їздить до Донецька з Підмосков’я, щоб викладати студентам. До речі, у цьому інституті він сам керував 30 років тому — 1984 по 1995 роки. Проте зараз на сайті навчального закладу немає жодних згадок, що він там справді працює.

Також розслідувачі з’ясували, що Азаров має особисту охорону. Він здійснив десятки дзвінків людині із Федеральної служби охорони, яка займається державною охороною важливих осіб та об’єктів. Ним виявився Максим Поздняков, і він справді кадровий офіцер ФСО.

Крім того, з’ясувалося, що не бідує і син Азарова Олексій. Він у 2019 році став власником 146-метрової квартири у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають хороми Людмили Янукович в окупованому Криму. Цей особняк подарував їй Путін.