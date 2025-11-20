Добу провів у клініці: з’явилися нові подробиці про стан здоров’я Путіна

Президент РФ заявив журналістам, що пройшов щорічне обстеження

Володимир Путін — президент Росії, який у 2022 році напав на Україну і весь цей час веде агресивну повномасштабну війну. Українці ненавидять російського лідера і бажають йому смерті, однак, як він нещодавно заявив, його здоров’я у повному порядку.

"Телеграф" розповідає, що відомо про стан здоров’я російського президента Путіна.

З Путіним все добре лише на словах?

Російські телеграм-канали 20 листопада розповсюдили відео, на якому Володимир Путін розповідає журналістам, що нещодавно пройшов медичне обстеження. За його словами, з ним усе гаразд, проте довелося провести в клініці "дві доби". Схоже, навіть тут президент РФ не втримався, щоб збрехати, адже те, як він описує своє перебування у клініці, означає, що він був там лише добу.

Щойно проходив щорічне обстеження. Це зайняло майже дві доби, з ночівлею в клініці. Прийшов туди в другій половині дня, а наступного дня вийшов. Слава Богу, все добре розповів Путін

У мережі є багато чуток та домислів на тему стану здоров’я Путіна. Так, ще 2022 року в доповіді американської розвідки йшлося про те, що президент Росії лікувався від раку, ймовірно, щитовидної залози. Крім того, у ЗМІ була інформація, що російського лідера регулярно відвідує хірург-онколог.

