За 3 хвилини до Харкова та за 1,5 до Сум: за скільки "Кинджал" здатний долетіти до міст України (карта)

Бойова частина Кинджала дорівнює 500 кг тротилу

У п’ятницю, 27 вересня, Росія атакувала Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал". За даними моніторингових пабліків,у межах Старокостянтинова Хмельницької області прогримів ряд вибухів.

Як виявилося з аеродрому Саваслейка, злетіли два борти МіГ-31К. Один такий винищувач потенційно може нести на борту 1 ракету "Кинджал", яка розвиває величезну швидкість і може долетіти до Дніпра лише за 3 хвилини 20 секунд.

Фахівці склали інфографіку та наочно показали, за який проміжок часу гіперзвукові ракети "Кинджал" можуть досягти кожного з великих українських міст.

Скільки хвилин летить "Кинджал" до українських міст:

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

Як видно, "Кинджали" здатні практично миттєво долітати до населених пунктів і тому українці мають лише кілька хвилин на те, щоб сховатися в укриття.

Як показує практика, цього часу дуже мало і тому сигнали повітряної тривоги звучить у містах щоразу заздалегідь.

Що відомо про ракету "Кинджал"

Ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються системами ППО.

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх не могла помітити система ППО. Запуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальний етап польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинжал". Збити ракету можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

Носії ракет "Кинджал"

Носіями таких ракет можуть бути:

Літак МіГ-31К – одна ракета.

Ту-22М – чотири ракети.

Ту-160 – вісім ракет.

Скільки ракет "Кинджал" має РФ

"Кинджал" досить дорога і обмежена у кількості зброя. Станом на 2020 рік Росія показала всього два модифіковані під ці ракети літаки, а з огляду на спроби втілити третій носій із Су-57, то справи погані.

Ракети "Кинджал" та система ППО Patriot

"Патріоти" оснащені розумною комп’ютерною системою, яка може розпізнавати ракету в повітрі та повідомити оператора, що пуск ракети-перехоплювача недоцільний. Це можливо в тому випадку, якщо ціль покине зону роботи ППО швидше, ніж її вдасться перехопити та збити.

Patriot здатний збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 махів, хоча гранична його швидкість 3 махи. Він ефективний проти ракет С-300, С-400, Х-22, а випадків збиття "Кинджалів" ще не було зафіксовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим відомий російський бомбардувальник Ту-95, з якого регулярно запускають ракети по Україні. Цей стратегічний бомбардувальник-ракетоносець створений у СРСР. Його розробили під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. У світі цей літак використовується для доставки звичайних крилатих ракет. Ракети X-101 при дальності 5500 км дозволяють Ту-95 атакувати цілі поза радіусів дії будь-яких систем ППО.