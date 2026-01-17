Кремль готує передачу Маріуполя "Ахмату": навіщо кадирівцям окуповане місто
До окупованого Маріуполя перекидають підрозділ "Ахмат", що підпорядковується Кадирову
Окупований Маріуполь може повністю опинитися в руках кадирівців. Ресурси міста планують віддати підрозділу "Ахмат" для отримання лояльності чеченського лідера Рамзана Кадирова.
Що потрібно знати:
- Кремль може фактично передати Маріуполь та прилеглий регіон під контроль підрозділу "Ахмат"
- До міста вже перекидають додаткові сили кадирівців, які демонстративно поводяться як "хазяї"
- Маріупольські підприємства, зокрема ММК імені Ілліча, фактично перетворені на джерело сировини
За даними руху "АТЕШ", Кремль готує фактичну передачу Маріуполя та прилеглого регіону. В обмін на політичну лояльність Москва дозволяє угрупованню "Ахмат" монополізувати вплив у місті та отримати доступ до його ключових ресурсів. "За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або пересічних російських колабораціоністів до уваги не беруться", — йдеться в повідомленні.
Агенти "АТЕШ" повідомляють, що до окупованого Маріуполя вже перекидають додаткові підрозділи "Ахмата". Військові-кадирівці демонстративно пересуваються на коштовних позашляховиках іноді навіть без номерів. Це підкреслює їх впевненість в статусі "хазяїв" регіону, впевнені в русі.
Маріуполь грабують вже кілька років
Маріуполь давно відданий на поталу кадирівцям. У 2023 році повідомлялось, що після окупації міста була створена компанія "ММК імені Ілліча", однойменна з підприємством, що працювало в Маріуполі, через яку почався вивіз продукції та обладнання. Серед її співвласників фігурували бізнесмени, пов’язані з чеченськими силовими колами та військовою логістикою РФ. Згодом співвласником став керівник московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаш Дадашов.
У 2023 році у так званій "ДНР" були зареєстровані й інші промислові структури, які отримали активи в Маріуполі, зокрема на територіях колишніх підприємств групи Ріната Ахметова. Паралельно російська влада офіційно визнала, що відновлювати зруйновану "Азовсталь" не планує, а її майданчики хочуть перетворити на "промисловий технопарк". Металургійний комбінат тим часом постраждав менше і його планували відновити. Та цього не відбулось.
У 2024 році The Wall Street Journal повідомив, що оточення Рамзана Кадирова демонтує та вивозить сучасне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Частину металу відправляли до Росії для підприємств, що перебувають під санкціями, а інертні гази — для потреб космічної програми РФ. Фактично промисловий гігант почали використовувати як джерело сировини.
Раніше "Телеграф" показував, як наразі виглядає "Азовсталь", з якої росіяни планують зробити технопарк та відкрити там готель.