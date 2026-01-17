Кремль готує передачу Маріуполя "Ахмату": навіщо кадирівцям окуповане місто

До окупованого Маріуполя перекидають підрозділ "Ахмат", що підпорядковується Кадирову

Окупований Маріуполь може повністю опинитися в руках кадирівців. Ресурси міста планують віддати підрозділу "Ахмат" для отримання лояльності чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Що потрібно знати:

Кремль може фактично передати Маріуполь та прилеглий регіон під контроль підрозділу "Ахмат"

До міста вже перекидають додаткові сили кадирівців, які демонстративно поводяться як "хазяї"

Маріупольські підприємства, зокрема ММК імені Ілліча, фактично перетворені на джерело сировини

За даними руху "АТЕШ", Кремль готує фактичну передачу Маріуполя та прилеглого регіону. В обмін на політичну лояльність Москва дозволяє угрупованню "Ахмат" монополізувати вплив у місті та отримати доступ до його ключових ресурсів. "За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або пересічних російських колабораціоністів до уваги не беруться", — йдеться в повідомленні.

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що до окупованого Маріуполя вже перекидають додаткові підрозділи "Ахмата". Військові-кадирівці демонстративно пересуваються на коштовних позашляховиках іноді навіть без номерів. Це підкреслює їх впевненість в статусі "хазяїв" регіону, впевнені в русі.

Маріуполь грабують вже кілька років

Маріуполь давно відданий на поталу кадирівцям. У 2023 році повідомлялось, що після окупації міста була створена компанія "ММК імені Ілліча", однойменна з підприємством, що працювало в Маріуполі, через яку почався вивіз продукції та обладнання. Серед її співвласників фігурували бізнесмени, пов’язані з чеченськими силовими колами та військовою логістикою РФ. Згодом співвласником став керівник московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаш Дадашов.

ММК Ільіча входив до корпорації "Метінвест"

У 2023 році у так званій "ДНР" були зареєстровані й інші промислові структури, які отримали активи в Маріуполі, зокрема на територіях колишніх підприємств групи Ріната Ахметова. Паралельно російська влада офіційно визнала, що відновлювати зруйновану "Азовсталь" не планує, а її майданчики хочуть перетворити на "промисловий технопарк". Металургійний комбінат тим часом постраждав менше і його планували відновити. Та цього не відбулось.

Потужності ММК були законсервовані одразу після вторгнення/ фото: mrpl.city

У 2024 році The Wall Street Journal повідомив, що оточення Рамзана Кадирова демонтує та вивозить сучасне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Частину металу відправляли до Росії для підприємств, що перебувають під санкціями, а інертні гази — для потреб космічної програми РФ. Фактично промисловий гігант почали використовувати як джерело сировини.

Раніше "Телеграф" показував, як наразі виглядає "Азовсталь", з якої росіяни планують зробити технопарк та відкрити там готель.