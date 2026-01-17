Сина Кадирова транспортували до Москви "літаком-госпіталем". Головне про аварію та його стан

Спадкоємець чеченського лідера завжди пересувався у кортежі на великій швидкості

Син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров потрапив у ДТП та перебуває у важкому стані. Літаком його доправили до лікарні у Москві, туди ж прилетів літак його батька.

"Телеграф" слідкує за подіями та розповідає, що відомо про аварію та стан Адама Кадирова. За даними ЗМІ, "Літак-госпіталь" Ан-148-100-ЕМ МНС Росії вилетів з Чечні після повідомлень про ДТП за участю сина Рамзана Кадирова. Вночі він приземлився у московському аеропорту Внуково.

Слідом за санітарним бортом до Москви вилетів Airbus з бортовим номером RA-73417 компанії "РусДжет". Як випливає з даних бази прикордонної служби ФСБ (яка потрапила у відкритий доступ) саме цим бортом Рамзан Кадиров регулярно літає в ОАЕ останніми роками.

З аеропорта Адама Кадирова доправили вертольотом до лікарні ім Боткіна у Москві. Він сів на території лікарні.

Адам Кадиров потрапив у аварію — що відомо

Напередодні ввечері Telegram-канал чеченського опозиційного руху NIYSO повідомив, що син Кадирова потрапив у ДТП. З посиланням на власні джерела він поінформував, що Адам Кадиров потрапив до реанімації у непритомному стані.

За даними каналу, кортеж Кадирова, як завжди, пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду. Машини почали влітати одна в одну, окрім сина Кадирова є й інші постраждалі.

Хто такий Адам Кадиров

З квітня минулого року батько призначив 18-річного Адама Кадирова секретарем Ради безпеки Чечні. У 2023 році у 15-річному віці він став широко відомий через побиття 19-річного уродженця України Микити Журавеля, заарештований за спалення Корану в російському Волгограді. Син Кадирова побив його у СІЗО міста Грозний.

Адам Кадиров з батьком

Після цього Адам отримав звання Героя Чеченської Республіки. Також тоді він отримав посаду начальника відділу забезпечення безпеки Рамзана Кадирова.

Улюблений син Кадирова попри молодий вік має безліч регалій та орденів. Щоб перерахувати всі нагороди Адама, потрібно півсторінки. Більшість їх отримав від свого батька чи глав мусульманських республік, які входять до складу РФ (за чутками, на прохання останнього).

Адам Кадиров також є куратором чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, Російського університету спецназу імені В. В. Путіна та Міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці.

Раніше "Телеграф" розповідав про старшого сина Рамзана Кадирова Ахмата. На тлі чуток про погіршення здоров’я глави Чечні може постати питання про наступника.