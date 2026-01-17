Рус

"Скоро Брежнєва обжене". Скільки медальок у 18-річного сина Кадирова і як з нього сміються у мережі

Тетяна Кармазіна
Адам Кадиров та Брежнєв. Фото Колаж "Телеграфу"

Список нагород уже налічує десятки орденів та медалей

Поки звичайні підлітки у 18 років готуються до сесій або шукають першу роботу, син голови Чечні Адам Кадиров, який потрапив у ДТП, продовжує ставити світові рекорди за швидкістю заповнення піджака золотом.

Що потрібно знати:

  • Кількість нагород 18-річного Адама Кадирова вже порівнюють із "іконостасом" радянських лідерів
  • У наказах про нагородження йдеться про "особисту мужність" і "внесок у розвиток державності"
  • Призначення 18-річного Кадирова на високі посади стали предметом активного обговорення у соцмережах

Юний "герой" збирає нагороди з такою швидкістю, що навіть росіяни вже почали робити ставки: коли під вагою орденів у Адама почне підкошуватися хода і скільки часу залишилося до того, як він офіційно перевершить за кількістю "іконостасу" самого Леоніда Брежнєва.

Адам Кадиров у медалях

Список регалій Адама Кадирова поповнюється майже щотижня. У його арсеналі вже є звання Героя Чеченської Республіки, ордени "За заслуги перед Кабардино-Балкарією", вищий орден парламенту Чечні "Даймехкан Сій" та багато інших.

Формулювання у наказах про нагородження незмінно пафосні: "за значний внесок у зміцнення міжнаціональної єдності", "за захист духовних цінностей" або "за особисту мужність". При цьому інтернет-користувачі іронічно зауважують, що "мужність" Адама найчастіше проявляється в кабінетах або на полігонах, що охороняються, а головним "подвигом", який запустив цей нагородний конвеєр, стало побиття в СІЗО беззбройного підсудного Микити Журавля.

"Дон-дону" для свого сина нічого не шкода

Ситуація з 18-річним куратором служби безпеки глави Чечні давно перетворилася на нескінченне джерело мемів. У травні 2025 року ЗМІ писали, що Адам Кадиров отримав 26 медалей — за внесок у розвиток Росгвардії. Тоді в мережі улюбленця Кадирова жартома називали "самою нагороджуваною людиною в історії Всесвіту" та "колекціонером металобрухту":

  • Адам Брежнєв
  • Цікаво, за який розвиток? Мозковий напевно 😂
  • Надішліть його на "СВО" для складання іспиту
  • Видайте всі медалі відразу, щоб зайвого інфоприводу не створювати 🤦
  • У нього медалей вже більше, ніж у маршала Жукова 🤣🤣🤣
  • Олександр Македонський, нервово курить осторонь)))
  • Скоро Брежнєва обжене за кількістю медалей
  • Тільки лишилося дати медаль за перемогу над гітлером 😂

Особливий сміх викликають новини щодо призначення Адама на високі посади. До своїх 18 років він встиг стати куратором батальйону імені Шейха Мансура та обійняти керівні посади у службі безпеки. Спостерігачі іронізують: судячи з кількості нагород за "розвиток державності", Адам працює приблизно 25 годин на добу, одночасно підіймаючи економіку, зміцнюючи оборону та рятуючи моральну подобу країни.

Син Кадирова медалі нагороди Адама Кадирова
"Син Кадирова опублікував фото у домашньому", — жартують у мережі

Раніше ми розповідали, що у 15 років син Кадирова отримав орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Він нібито зробив великий внесок у "зміцнення міжнаціональних відносин".

