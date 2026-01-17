"Скоро Брежнєва обжене". Скільки медальок у 18-річного сина Кадирова і як з нього сміються у мережі

Список нагород уже налічує десятки орденів та медалей

Поки звичайні підлітки у 18 років готуються до сесій або шукають першу роботу, син голови Чечні Адам Кадиров, який потрапив у ДТП, продовжує ставити світові рекорди за швидкістю заповнення піджака золотом.

Що потрібно знати:

Кількість нагород 18-річного Адама Кадирова вже порівнюють із "іконостасом" радянських лідерів

У наказах про нагородження йдеться про "особисту мужність" і "внесок у розвиток державності"

Призначення 18-річного Кадирова на високі посади стали предметом активного обговорення у соцмережах

Юний "герой" збирає нагороди з такою швидкістю, що навіть росіяни вже почали робити ставки: коли під вагою орденів у Адама почне підкошуватися хода і скільки часу залишилося до того, як він офіційно перевершить за кількістю "іконостасу" самого Леоніда Брежнєва.

Адам Кадиров у медалях

Список регалій Адама Кадирова поповнюється майже щотижня. У його арсеналі вже є звання Героя Чеченської Республіки, ордени "За заслуги перед Кабардино-Балкарією", вищий орден парламенту Чечні "Даймехкан Сій" та багато інших.

Формулювання у наказах про нагородження незмінно пафосні: "за значний внесок у зміцнення міжнаціональної єдності", "за захист духовних цінностей" або "за особисту мужність". При цьому інтернет-користувачі іронічно зауважують, що "мужність" Адама найчастіше проявляється в кабінетах або на полігонах, що охороняються, а головним "подвигом", який запустив цей нагородний конвеєр, стало побиття в СІЗО беззбройного підсудного Микити Журавля.

"Дон-дону" для свого сина нічого не шкода

Ситуація з 18-річним куратором служби безпеки глави Чечні давно перетворилася на нескінченне джерело мемів. У травні 2025 року ЗМІ писали, що Адам Кадиров отримав 26 медалей — за внесок у розвиток Росгвардії. Тоді в мережі улюбленця Кадирова жартома називали "самою нагороджуваною людиною в історії Всесвіту" та "колекціонером металобрухту":

Адам Брежнєв

Цікаво, за який розвиток? Мозковий напевно 😂

Надішліть його на "СВО" для складання іспиту

Видайте всі медалі відразу, щоб зайвого інфоприводу не створювати 🤦

У нього медалей вже більше, ніж у маршала Жукова 🤣🤣🤣

Олександр Македонський, нервово курить осторонь)))

Скоро Брежнєва обжене за кількістю медалей

Тільки лишилося дати медаль за перемогу над гітлером 😂

Особливий сміх викликають новини щодо призначення Адама на високі посади. До своїх 18 років він встиг стати куратором батальйону імені Шейха Мансура та обійняти керівні посади у службі безпеки. Спостерігачі іронізують: судячи з кількості нагород за "розвиток державності", Адам працює приблизно 25 годин на добу, одночасно підіймаючи економіку, зміцнюючи оборону та рятуючи моральну подобу країни.

"Син Кадирова опублікував фото у домашньому", — жартують у мережі

Раніше ми розповідали, що у 15 років син Кадирова отримав орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Він нібито зробив великий внесок у "зміцнення міжнаціональних відносин".