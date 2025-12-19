Знову двійник чи перестав косити під молодого: Путін в 73 роки "різко" посивів (фотофакт)

Образ "вічно молодого" очільника Кремля дав збій

У Гостинному дворі у Москві пройшла гаряча лінія з Володимиром Путіним, де глава Кремля підбивав підсумки року. Окрім того, що форма сцени нагадувала труну, сам президент РФ, схоже, перестав приховувати, що він старий.

Колір волосся Путіна кардинально змінився всього за два дні — від темного до сивини

Лідер РФ або раптово вирішив припинити намагатися виглядати молодшим, ніж він є насправді, або ж просто не врахував освітлення в залі

Є й імовірність того, що на одному із заходів був присутній двійник глави Кремля

Ще 17 грудня, під час виступу колегії Міноборони РФ Путін на офіційних фото з темним, майже рівномірним кольором волосся — без жодного натяку на сивину.

Путін під час прямого ефіру 17 грудня

Однак вже 19 грудня, під час гарячої лінії, російський президент виглядав помітно інакше: волосся — значно світліше, з чіткою сивиною, яку неможливо не помітити. Два дні — замало для біологічних чудес.

Путін під час прямого ефіру 19 грудня. Фото: Getty Images

Невже він перестав заперечувати свій вік? Путіну 73 роки, і сивина в його віці — це абсолютна норма. Можливо, кремлівські піарники раптово вирішили змінити його образ, бо зрозуміли, що вже неможливо робити із нього "вічно молодого" президента РФ. Також імовірно, що на одному із цих заходів був його двійник.

Путін на заході 19 грудня

Менш конспірологічний, але реалістичний варіант — невдало виставлене освітлення у студії для прямого ефіру. Студійне світло, правильна ретуш і монтаж можуть "з’їдати сивину" або ж просто замалювати її. Якщо 17 грудня фото були зроблені у виграшних умовах для Путіна, то прямий ефір 19-го міг просто показати справжній колір волосся без фільтрів і ретуші.

