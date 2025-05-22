Ціни злетять, РФ втратить мільярди: що означають 500% мита США, пояснили експерти

Економісти оцінили, наскільки реальна та впливова буде ця ідея

У Вашингтоні зростає тиск на Білий дім. 81 сенатор США вже підтримує двопартійний законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про санкції проти Росії.

У документі йдеться про 500% тарифи на імпорт для країн, що купують російські енергоносії — нафту, газ, уран та інші ресурси. Мета введення надвисокого мита — натиснути на союзників Путіна економічно, щоб вони перестали купувати в нього нафту, а отже — відрізати джерело фінансування війни.

Якщо Росія втратить ринки — зростуть ціни на нафту

Економічний аналітик Валерій Клочок в коментарі "Телеграфу" наголошує — ці кошти йтимуть до держбюджету США. Є у Сполучених штатів й інший інтерес. "Якщо станеться так, що Росія не продаватиме нафту, бо її важко буде продавати, звісно, це вдарить по бюджету Російської Федерації. В неї основна частина доходів – це близько 30% – це нафта і газ. Але річ у тому, що якщо викидають Росію із ринку нафтового, то ціни, відповідно, будуть зростати на нафту. І для Сполучених Штатів Америки це цікава історія, тому що вони є великими виробниками. І для саудитів цікава історія, які потерпають від серйозного демпінгу цін на нафту", — каже експерт.

Наразі ж заява демократа Блюменталя і республіканця Грема про очікування від Росії офіційного документа з реальними умовами припинення вогню, інакше її ізолюють економічно, а спонсорів – покарають, ще скоріш шантаж "аби примусити Кремль щонайменше зменшити інтенсивність війни", вважає Клочок.

Зазначимо, що заяві йдеться передусім про Китай, який активно торгує з РФ і частково фінансує війну через купівлю енергоносіїв. США введенням цього мита робить китайські (чи інших країн) товари нерентабельними в Америці, бо вони стануть у 5 разів дорожчими.

ЄС — один з покупців: мита можуть вдарити і по ньому

Хоча республіканці чекають позиції Трампа, все більше сенаторів схиляються до думки, що Путін затягує перемовини, а США не повинні зволікати з відповіддю. Головний консультант в Національному інституті стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус зазначає, що американський президент в стосунках з Росією грає роль доброго поліцейського, тоді як Грем — поганого, і це дві паралельних думки в американській політиці. При цьому проєкт про мита вже має достатньо голосів, щоб потенційно подолати вето Трампа. Це свідчить про популярність такого кроку.

Проблема цієї ідеї про 500%-мита, на думку експерта, у тому, що товари з РФ купують і в ЄС. "Дуже багато цих ресурсів купує Європейський союз. І це означає 500 відсотків на продукцію ЄС. Зрозуміло, там і Китай, і Індія, і Туреччина, і інші країни, але насамперед це для ЄС велика проблема, — каже Ус. — Поки ідея 500% без конкретизації, я її не сприймаю серйозно". Однак експерт наголошує — якщо буде видна детальна робота над ідеєю, будуть пропозиції щодо виключення урану чи ЄС, буде йтися про підвищені мита, хай не на 500%, а менше — це означатиме, що над ідеєю працюють, а не відклали в далеку шухляду.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий пакет санкцій проти Росії з боку ЄС. Експерти вже назвали його важливим, але недостатнім.