Не для нафти? Дипломат пояснив, навіщо насправді Трампу Гренландія

Заяви про Росію і Китай — це лише обґрунтування для посилення контролю над островом, вважає експерт

Президент США Дональд Трамп хоче отримати Гренландію. Він неодноразово заявляв про бажання купити найбільший на планеті острів, потім вигадував інші причини, чому Гренландія має стати частиною його країни. Та справжня причина лише одна.

Що потрібно знати:

На думку Веселовського, йдеться не про негайний видобуток ресурсів, а про стратегічне володіння територією

Реальний видобуток у Гренландії ускладнений

США вже мають військову базу на острові й здатні швидко посилити свою присутність у регіоні

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках Андрій Веселовський в інтерв'ю OBOZ.UA пояснив, що США просто прагнуть мати Гренландію. Він зазначив, що говорити про використання острова, як сировинної бази зарано.

Він порівняв ситуацію зі своїм досвідом в Гвінеї, коли і українці, і американців видобували боксити. В Україні їх збагачували та робили алюміній, а США просто вивозили до своєї країни, де накопичували.

Ось це сьогодні Сполучені Штати хочуть зробити з Гренландією. Реальний видобуток там зараз малоймовірний. Причин багато. Жорстке екологічне законодавство. Пряма заборона на розвідку урану. Навіть якщо уран трапляється як супутній елемент, розробка заборонена. Плюс кілометровий, а подекуди й півторакілометровий льодовий покрив. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках

Ба більше, він наголосив, що менше ніж 15% території Гренландії досліджені, тож реальних оцінок гіпотетичних запасів немає. "Логіка проста: забрати назавжди і покласти в комору. А там подивимося, знадобиться чи ні", — так пояснює дипломат мотиви американців. Зазначимо, під льодовиками Гренландії потенційно можуть бути великі запаси нафти та газу, але країна на 50 років припинила розвідку через питання екології та економічної доцільності.

Розташування Гренландії відносно США

Веселовський також каже, що розмови Трампа про нібито китайські кораблі та російські підводні човни або ж розповіді, що Данія "вкрала" острів — просто пошук приводів. "Це класичне імперське обґрунтування: "Ми все одно заберемо. Краще мирно"", — акцентує він.

Що ж до можливостей США нагадує — на острові вже є американська база. Попри те, що площа Гренландії втричі більша за Україну, там лише близько 100 км доріг.

Побудувати ще одну або дві бази – питання часу і грошей. За два роки можна повністю закрити військову компоненту. Плюс спільне патрулювання з Канадою, Британією, Ісландією. Усе можна відновити за кілька місяців. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках

Зазначимо, що заяви Трампа про нібито кораблі Росії та Китаю в водах навколо острова днями спростували дипломати з Північної Європи, які мають доступ до даних розвідки НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Гренландії відкинув бажання Трампа про перехід під контроль США. Союзники планують розмістити свої війська на острові, проте йдеться про невелику кількість.