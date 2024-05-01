У жодному разі не кажіть "з наступаючою Паскою": як правильно привітати українською

Мовознавець пояснив нюанси та найпоширеніші помилки

Незважаючи на досить важкі часи, більшість українців збираються відзначати Великдень, який у 2024 році буде вже 5 травня — а отже, саме час освіжити пам’ять, як правильно говорити українською про це свято.

Як розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко, українською мовою правильно свято називається "Великдень", — при цьому варто запам’ятати, що при відмінюванні слова наголос залишиться на "и" (тобто "ВелИкодня", а не "ВеликОдня").

Солодкий хліб, який традиційно печуть до свята, українською називається "паска" (у жодному разі не "куліч"). А розмальовані яйця називаються "крашанки" і "писанки" (при відмінюванні наголос буде на "крашанкАми" і "писанкАми").

Авраменко також нагадав, що конструкція "з наступаючим святом" є калькою з російської мови — правильно говорити "з прийдешнім". Так, "с наступающей Пасхой" правильно перекладається українською як "з прийдешнім Великоднем".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна назвати великодні яйця, адже залежно від способу розпису може змінюватися і назва.