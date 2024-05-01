Ни в коем случае не говорите "з наступаючою Паскою": как правильно поздравить на украинском

Языковед объяснил нюансы и самые распространенные ошибки

Несмотря на довольно тяжелые времена, большинство украинцев собирается отмечать Пасху, которая в 2024 году будет уже 5 мая, — а значит, самое время освежить память, как правильно говорить на украинском об этом празднике.

Как рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко, на украинском языке правильно праздник называется "Великдень", — при этом стоит запомнить, что при склонении слова ударение останется на "И" (т.е. "ВелИкодня", а не "ВеликОдня").

Сладкий хлеб, который традиционно пекут к празднику, на украинском называется "паска" (ни в коем случае не "кулич"). А разрисованные яйца называются "крашанки" и "писанки" (при склонении ударение будет на "крашанкАми" и "писанкАми").

Авраменко также напомнил, что конструкция "з наступаючим святом" является калькой с русского языка, — правильно говорить "з прийдешнім". Так, "с наступающей Пасхой" правильно переводится на украинский как "з прийдешнім Великоднем".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно назвать пасхальные яйца, — ведь в зависимости от способа росписи может меняться и название.