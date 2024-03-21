Великдень у 2024-му: чи зміниться дата святкування за новим календарем

Цьогоріч це свято відзначають досить пізно

Великдень — одне з найбільших релігійних свят у році. З ним пов’язано багато традицій та звичаїв, які не змінюються століттями.

Варто зазначити, що дата святкування щороку змінюється. Проте перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар не впливає на святкування Великодня.

Коли Великдень в Україні у 2024

Річ у тому, що його дата визначається по-іншому, за місячним календарем. А в православних вірян і в католиків він різний. Таким чином, у 2024 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, тоді як католики святкуватимуть його 31 березня.

Коли Великий піст у 2024 році в Україні

Перед Великоднем православні християни дотримуються посту, який названо Великим і триває 48 днів. В цей час тіло і душа очищується, щоб Великдень зустріти з чистими помислами та в оновленому, чистому тілі.

У 2024 році Великий піст почався у понеділок, 18 березня, і закінчується в суботу, 4 травня. В цей період не можна вживати м’ясні, молочні та рибні продукти. Також забороняється сваритися і лаятися.

Нагадаємо, що ПЦУ залишила за монастирями та парафіями право вибору, чи переходити їм на новоюліанський календар. Тому в Україні релігійні свята можна відзначати й за новим, й за старим календарем. Одна з причин такого рішення – хотіли уникнути розколу та не порушувати свободу українців.