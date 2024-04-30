В Україні перед Великоднем сталося "диво" з яйцями: хто збив ціни на важливий продукт

Чому на Великдень не дорожчають яйця

В Україні під Великдень, який віряни православного обряду цього року святкують 5 травня, — справжнє диво з яйцями. Зазвичай попит на яйця перед святом зростає. Відповідно, товар дорожчає. Але не тепер.

"Зростання цін не буде, щобільше, яйця продовжують дешевшати", — каже виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. Чому так відбувається та що буде з цінами на яйця далі, — розбирався "Бізнес-Телеграф".

Мінус 10 гривень між Великоднями

Ринок вже "тренувався" на витримку на католицький Великдень, 31 березня. Тоді ціни на яйця не зросли. Але вірян римського обряду в Україні менше, ніж православних. Тому експерти припускали, що ближче до початку травня продавці можуть спробувати переписати цінники. Але, схоже, ці прогнози не збуваються.

Феномен пояснили надлишком продукції на ринку. Хоча минулого року виробництво яєць і скоротилось на 6% (до 11317 млн штук), попит впав ще більше. Виробників не врятував навіть експорт. За даними Державної митної служби, у 2023 році наші компанії відвантажили на зовнішні ринки яєць у шкаралупі майже 49 000 тонн, а без шкаралупи — 8 700 тонн. Це в півтора раза більше, ніж у 2022 році.

Від католицького Великодня минув місяць. Що змінилося на ринку яєць? Ціни продовжують знижуватися.

Станом на 25 квітня десяток яєць "Ясенсвіт" в "Новусі" коштував 42,29 гривні, в "Ашані" — 46,9 гривні. Для порівняння: в березні за такий лоток яєць просили в "Новусі" 50,99 гривні, а в "Ашані" — 55,3 гривні.

За даними Держстату, в березні яйця в Україні подешевшали, порівняно з лютим, на 16,4%. Якщо ж порівнювати з березнем 2023 року, то ціни впали взагалі на 34,3%.

На ринках яйця ще дешевші. Наприклад, на "Столичному" ціни стартують від 20 гривень за десяток. "І до православного Великодня (тобто до 5 травня) ціни навряд чи виростуть", — каже Карпенко.

Традиційно до Великодня попит на яйця зростає на 30—40%. Такі дані БТ надала мережа АТБ. "Але продукції на ринку зараз так багато, що про подорожчання не може бути й мови", — запевняє Карпенко. За його словами, мережі вже закупили товар до Великодня, до того ж пропозиція продовжує зростати.

Дехто з продавців за старою звичкою спробує підняти ціни до свят, та Карпенко не вірить в успіх таких "експериментів". Такі торговці можуть просто залишитися без покупців або ж будуть вимушені спішно влаштовувати розпродажі.

Чому "зайвих" яєць стає все більше

Що відбувається? Сергій Карпенко каже, що, хоча минулого року був спад промислового виробництва, в останні місяці птахофабрики почали нарощувати обсяги. За три місяці цього року виробництво зросло, порівняно з першим кварталом минулого року, на 16,2%. Причому головний розгін галузь набрала в березні.

До того ж збільшилась сезонна пропозиція яєць від господарств населення, що суттєво давить на ціни. "З початку року оптово-відпускні ціни на яйця на птахофабриках знизилися на 50%", — пояснює Карпенко. Споживання яєць в Україні продовжує залишатися порівняно невеликим через відтік біженців і зниження закупок з боку переробних підприємств.

Але найбільше на ринок впливає ситуація на кордонах. "Головний фактор, який рекордно "збиває" ціни на яйця прямо зараз, — це проблеми з експортом", — каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Поляки ніби розблокували кордон, але встигли зробити чималий тиск на ринок. "Яйця — дуже специфічний товар. Вони складні в логістиці, бо крихкі і потребують особливого температурного режиму зберігання, — каже Пендзин. — Стояти на кордонах тижнями вони не можуть. Тому значні обсяги яєць, що планувалися під експорт, залишилися в Україні, й зараз їх намагаються продати навіть зі значним дисконтом".

Експортні упаковки яєць вже з'явилися на українських ринках, зокрема, такі збувають на ринку "Столичний".

Це вже помітно і на цифрах. За даними Державної митної служби, за три місяці 2024 року експорт яєць у шкаралупі склав близько 2 200 тонн на 9,2 млн доларів, а яєць без шкаралупи — всього 42 тонни на 609 000 доларів.

Тобто в середньому місячний експорт яєць у шкаралупі цього року складає 733 тони. Тоді як минулого року перевищував 4 000 тонн. Яєць без шкаралупи цього року відвантажують по 14 тонн щомісяця, торік — по 725 тонн.

Тобто експорт просто обвалився. Хоча ще й не набрали чинності обмеження на українські яйця в Європі. ЄС продовжив безмитний режим експорту для української агропродукції, але для певних груп товарів (яйця, курятина, мед, цукор) з умовами. Як тільки поставки перевищать середні обсяги за період з другої половини 2021 року та за 2022—2023 роки, то можуть повернути квоти й мита.

Окрім проблем з експортом яєць у Європу, додалися складнощі й на інших напрямках. "Через нестабільну ситуацію в Червоному морі логістика стала дорожче і вдвічі довше", — каже Сергій Карпенко. Через це багато експортерів відмовилися від постачання яєць у цей регіон і теж намагаються продати їх на внутрішньому ринку.