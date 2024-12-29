Салат був популярною закускою серед аристократії

Популярний серед українців салат олів'є, який часто асоціюють з російською та радянською кухнею, насправді має європейське походження. Його почали готувати набагато раніше, ніж він з'явився у Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла кулінарна блогерка Катерина Смирнова. За її словами, салат має давню історію.

"Шановний пане Євген Клопотенко, інші вороги олів'є та всього смачного, украденого в цивілізованого світу та присвоєного собі руськими. Я, як запеклий адвокат цього салату на європейських кухнях, стверджую, що мій підлеглий ні в чому не винен, і його історія йде набагато далі, ніж ваші знання про кухаря-француза, ракові шийки, рябчиків та кляті усіма нами радянські часи. Максимально засмучена та маю бажання посваритися, але стримуюся", — написала вона.

За словами Смирнової, салат має глибокі європейські корені і з’явився ще до "болотних казок". Для аналогії вона навела Миколая чи Санту, з яких "злизали морозного підбуханого діда".

"Оригінал не винен, що репліка загнила. От і від олів’є (який ніякий не олів’є, в цьому маєте рацію) відчепіться. Але навіть Олів’є – француз, тому чому б і ні? Бодай не "столичний", — підкреслила блогерка.

Вона зазначила, що гастрономічні експерти стверджують, що цей салат існував в Італії, зокрема в регіонах П’ємонт та Ломбардія, ще задовго до того, як Люсьєн Олів’є створив свою версію у московському ресторані "Ермітаж". Смирнова розповіла, що П'ємонт — регіон на північному заході Італії, до цього Королівство Савої, відомий своїми кулінарними традиціями та зв’язками з європейськими дворами.

За її словами, у XIX столітті цей салат був популярною закускою серед аристократії. Оригінальний варіант включав відварені овочі (картопля, морква, горошок), яйця, корнішони та соус на основі майонезу, приготованого вручну. Салат подавався як закуска (antipasto) на святкових бенкетах.

"Ані француз Олів’є, ані його ракова шийка ще не народилися. Розумію, лякає назва — insalata russa, але для нас із вами, лютих русофобчиків, головне те, що більшість дослідників сходяться на думці, що салат винайдений у Європі. А назва "руський" могла досадно з’явитися через моду на російську аристократичну кухню у Європі XIX століття", — розповіла блогерка.

Вона наголосила, що існує цікава теорія, що назва "russa" могла виникнути через мовне непорозуміння або просту помилку, пов’язану зі схожістю слів "russa" (російська) і "rossa" (червона). Insalata rossa включала в себе відварені овочі, зокрема моркву та буряк.

"У Ломбардії, в Мілані, наш салат стає популярним завдяки гастрономічному магазину "Peck". "Peck" — це відомий міланський гастрономічний бутик, заснований у 1883 році, що спеціалізується на делікатесах. Вже друге сторіччя міланці з гордістю називають салат пек своїм традиційним різдвяно-новорічним салатом. Далі з’являється Олів’є, рябчики, ікра, радянщина, варена ковбаса, Хрущов, Горбачов, Ющенко, Тимошенко, Катя Чіллі. Але в усій цій історії я не бачу місця Ісусу Христу, який забороняє нам мати суміш яєць, майонезу, картоплі, огірків, моркви на Різдвяному столі. Так само я не бачу місця Ісусу Христу, що забороняє нам, українцям, ставити ханукію на площі та бути світською європейською державою різних народностей. Тому їжте ви вже на здоров’я італійський салат з французькою назвою "Олівʼє", — написала Смирнова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що традиційний для новорічного столу салат "олів'є" цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.