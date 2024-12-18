Дефіцит зробив своє діло: які новорічні звички прийшли до нас з СРСР

4 новорічні звички, які досі мають українці після розпаду Радянського Союзу

За часів існування Радянського Союзу приводів для свята у людей було не так багато, тому Новий рік завжди відзначали з розмахом. Проте, з цими звичками давно пора попрощатись.

"Телеграф" розповість про ці звички. Щоб у Новому році ви їх не забрали у своє життя.

Готувати салати у великих порціях

Дефіцит продуктів в СРСР призводив до того, що на свята діставали всі продукти, які тільки можливо, і у величезних кількостях виставляли на стіл. Зокрема, готували майонезні салати типу олів’є тазами. Зараз, коли доступ до продуктів, в тому числі до екзотичних делікатесів, сильно спростився, краще приготувати менше, але щось цікавіше за бутерброди зі шпротами і відра "шуби".

Помпезно одягатись

Так само у радянські часи чинили й з одягом – на свято вдягали все найкраще одразу, обвішувалися всіма прикрасами та конкурували своїм виглядом з новорічною ялинкою. Створіть образ з однією яскравою річчю в основі. В пріоритеті стиль, а не вартість одягу чи кількість прикрас.

Їсти та пити про запас

Свята минуть, а доступ до смачних продуктів залишиться. А отже немає жодного сенсу у новорічну ніч запихати в себе якомога більше їжі. Так робили в СРСР, бо наступна нагода наїстись могла випасти дуже нескоро. Зараз краще зосередитись на тому, щоби смакувати всі страви потрошку, насолоджуючись невеликими порціями.

Дивитись одне і теж кожного року

У світі існує ціла купа святкових фільмів та шоу, які справді заслуговують на вашу увагу. Настав час оновити свою телепрограму на свята. Або й узагалі відмовитись від телевізора і зосередитись на спілкуванні. Хоча раніше люди любили дивитись одні й ті ж передачі.

Раніше "Телеграф" писав, якими були перші радянські ялинкові прикраси