Борщ "з димком", м'ятна олія та пухка "Шарлотка": топ-3 рецепти, що здивували вас у 2024 році (відео)

Ароматний борщ, олія з м'ятою для заправки салатів та пухка Шарлотка

Добігає кінця 2024 рік, а отже — саме час підбити підсумки та згадати, чим цей рік нам запам'ятався. Цьогоріч ми приготувати разом безліч смачних страв та найпопулярнішими стали, здавалося б, звичні рецепти — але зі своїми "родзинками".

Зокрема, разом ми навчилися готувати борщ "з димком", м'ятну олію, якою можна поливати салати чи додавати до випічки, а також — популярну та відому всім "Шарлотку". Пропонуємо сьогодні згадати ці рецепти.

Борщ "з димком"

Інгредієнти на (на 5 л):

Бульйон:

вода — 4 л;

курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г;

картопля — 400 г;

капуста — 400 г;

чорнослив — 200 г;

цибуля — 200 г;

квасоля — 150 г;

часник — 30 г;

сіль — за смаком;

зелень — 30 г або за смаком;

спеції (мелена паприка, чорний перець, мелений коріандр) — за смаком;

лавровий лист — 3-4 шт.;

Засмажка:

буряк — 300 г;

морква — 250 г;

цибуля — 150 г;

сметана — 150 г;

томатна паста — 150 г;

олія — 30 г;

часник — 20 г;

Спосіб приготування:

М'ясо промити, залити водою, щоб вона покрила м'ясо, проварити на великому вогні. Воду злити, залити новою водою, додати цілу цибулину та морквину, лавровий лист, перець горошком, часник, зварити бульйон, знімаючи піну та в кінці видаливши овочі та спеції. Квасолю заздалегідь замочити та окремо варити протягом 25 хвилин. Картоплю нарізати кубиками. Капусту нашаткувати. Для засмажки овочі почистити. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на великій тертці. Буряк натерти на великій тертці. Часник видавити через прес. Обсмажити овочі на розігрітій з олією сковороді до готовності. В кінці додати до них сметану, томатну пасту, сіль та спеції. М'ясо з бульйону вийняти, бульйон процідити, закип'ятити, додати картоплю, капусту та чорнослив, знову довести до кипіння. За 15 хвилин додати готову квасолю та засмажку. З м'яса зняти шкірку, звільнити від кісточки, додати до борщу, довести до кипіння та вимкнути. В кінці до борщу додати зелень.

М'ятна олія

Інгредієнти:

свіжа м'ята — приблизно 1 пучок (20-30 г);

оливкова або соняшникова олія — 250 мл;

Спосіб приготування:

Свіжу м'яту добре промити під холодною водою, обсушити. Листя м'яти подрібнити або ж порвати руками, щоб активувати її аромати та корисні речовини. У невеликій каструлі або на водяній бані підігріти базову олію до температури близько 40-50°C (не кип'ятити!). Це допоможе олії краще вбирати аромати м'яти. Помістити подрібнене листя м'яти в банку або контейнер з кришкою. Залити підігріту олію зверху на м'яту, щоб вона була повністю покрита. Перемішати суміш, щоб всі листочки контактували з олією. Закрити контейнер кришкою та залишити його в темному прохолодному місці на 1-2 тижні. Щодня злегка збовтувати банку, щоб м'ята краще віддавала аромат. Після того, як олія настоїться, процідити її через сито або марлю, щоб видалити залишки м'яти. Готову олію перелити у чисту пляшку або банку з кришкою та зберігати в темному прохолодному місці. Олія з м'ятою може зберігатися кілька місяців.

Використовувати цю олію можна додаючи її до салатів, маринадів та соусів, а також натираючи м'ясо чи додаючи кілька крапель у випічку для аромату.

Пухка "Шарлотка"

Інгредієнти:

яблука — 3 шт.;

сік з половинки лимона;

яйця — 4 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 15 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 0,5 ч.л;

кориця — 0,5 ч.л;

коричневий цукор — 15 г (можна замінити на звичайний);

цукрова пудра — 5 г;

Спосіб приготування: