Борщ "з димком", м'ятна олія та пухка "Шарлотка": топ-3 рецепти, що здивували вас у 2024 році (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ароматний борщ, олія з м'ятою для заправки салатів та пухка Шарлотка
Добігає кінця 2024 рік, а отже — саме час підбити підсумки та згадати, чим цей рік нам запам'ятався. Цьогоріч ми приготувати разом безліч смачних страв та найпопулярнішими стали, здавалося б, звичні рецепти — але зі своїми "родзинками".
Зокрема, разом ми навчилися готувати борщ "з димком", м'ятну олію, якою можна поливати салати чи додавати до випічки, а також — популярну та відому всім "Шарлотку". Пропонуємо сьогодні згадати ці рецепти.
Борщ "з димком"
Інгредієнти на (на 5 л):
Бульйон:
- вода — 4 л;
- курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г;
- картопля — 400 г;
- капуста — 400 г;
- чорнослив — 200 г;
- цибуля — 200 г;
- квасоля — 150 г;
- часник — 30 г;
- сіль — за смаком;
- зелень — 30 г або за смаком;
- спеції (мелена паприка, чорний перець, мелений коріандр) — за смаком;
- лавровий лист — 3-4 шт.;
Засмажка:
- буряк — 300 г;
- морква — 250 г;
- цибуля — 150 г;
- сметана — 150 г;
- томатна паста — 150 г;
- олія — 30 г;
- часник — 20 г;
Спосіб приготування:
- М'ясо промити, залити водою, щоб вона покрила м'ясо, проварити на великому вогні.
- Воду злити, залити новою водою, додати цілу цибулину та морквину, лавровий лист, перець горошком, часник, зварити бульйон, знімаючи піну та в кінці видаливши овочі та спеції.
- Квасолю заздалегідь замочити та окремо варити протягом 25 хвилин.
- Картоплю нарізати кубиками.
- Капусту нашаткувати.
- Для засмажки овочі почистити.
- Цибулю нарізати кубиками.
- Моркву натерти на великій тертці.
- Буряк натерти на великій тертці.
- Часник видавити через прес.
- Обсмажити овочі на розігрітій з олією сковороді до готовності.
- В кінці додати до них сметану, томатну пасту, сіль та спеції.
- М'ясо з бульйону вийняти, бульйон процідити, закип'ятити, додати картоплю, капусту та чорнослив, знову довести до кипіння.
- За 15 хвилин додати готову квасолю та засмажку.
- З м'яса зняти шкірку, звільнити від кісточки, додати до борщу, довести до кипіння та вимкнути.
- В кінці до борщу додати зелень.
М'ятна олія
Інгредієнти:
- свіжа м'ята — приблизно 1 пучок (20-30 г);
- оливкова або соняшникова олія — 250 мл;
Спосіб приготування:
- Свіжу м'яту добре промити під холодною водою, обсушити.
- Листя м'яти подрібнити або ж порвати руками, щоб активувати її аромати та корисні речовини.
- У невеликій каструлі або на водяній бані підігріти базову олію до температури близько 40-50°C (не кип'ятити!). Це допоможе олії краще вбирати аромати м'яти.
- Помістити подрібнене листя м'яти в банку або контейнер з кришкою.
- Залити підігріту олію зверху на м'яту, щоб вона була повністю покрита.
- Перемішати суміш, щоб всі листочки контактували з олією.
- Закрити контейнер кришкою та залишити його в темному прохолодному місці на 1-2 тижні.
- Щодня злегка збовтувати банку, щоб м'ята краще віддавала аромат.
- Після того, як олія настоїться, процідити її через сито або марлю, щоб видалити залишки м'яти.
- Готову олію перелити у чисту пляшку або банку з кришкою та зберігати в темному прохолодному місці. Олія з м'ятою може зберігатися кілька місяців.
Використовувати цю олію можна додаючи її до салатів, маринадів та соусів, а також натираючи м'ясо чи додаючи кілька крапель у випічку для аромату.
Пухка "Шарлотка"
Інгредієнти:
- яблука — 3 шт.;
- сік з половинки лимона;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 15 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 0,5 ч.л;
- кориця — 0,5 ч.л;
- коричневий цукор — 15 г (можна замінити на звичайний);
- цукрова пудра — 5 г;
Спосіб приготування:
- Яблука очистити від шкірки та насіння, нарізати слайсами.
- Збризнути їх соком лимона, ретельно перемішати, розподіливши сік.
- Яйця збити з цукром та ванільним цукром близько 7 хвилин до білого кольору.
- Додати просіяне борошно, обережно перемішати до утворення однорідної маси.
- Влити трішки тіста на змащену маслом форму для випічки, розрівняти по дну.
- Викласти частину яблук, присипати корицею.
- Знову залити тісто та зверху викласти яблука, що залишилися, формуючи квіточку.
- Зверху присипати коричневим цукром.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.