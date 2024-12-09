Влетить в копієчку. Як за рік змінилася ціна на продукти для олів'є

Цьогорічне приготування салату обійдеться українцям дорожче, аніж у 2023

Ціни в Україні на популярні продукти зростають майже щодня і це негативно впливає на вартість страв. Одною з таких страв стало олів'є, приготування якого наразі є дорожчим на 27%, аніж торік.

Цей салат виріс набагато у вартості більше, аніж загальна інфляція в Україні. Про це сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE.

Він зауважив, що у поточному році врожай виявився значно гіршим, аніж торік, що пояснюється посухою та аномальною спекою влітку. Тому це спричинило здорожчання овочів в середньому на 70%.

Крім того, середній клас населення, який раніше мав можливість купувати продукти високої якості, перейшов на більш дешевий сегмент. Українці економлять на харчових продуктах через зменшення реальних доходів.

"Є такий центр "Розумкова", який зробив дуже цікаве опитування, який показав, що мінімум 44% українців сьогодні визнають, що вони економлять на харчах і купляють харчі гіршої якості. До речі, з того всього переліку опитаних 15% відмовились відповісти. Тобто, будемо вважати, що там не 44, а там по-хорошому під 60. А що це означає? Це означає, що середній клас, який раніше мав можливість купляти м'ясо, рибу, дорогий сегмент продовольчої корзинки, раптом почав переходити на більш дешевий сегмент", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед Різдвом здорожчає один з найважливіших продуктів.