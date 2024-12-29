Настоящая история салата оливье: россияне здесь ни при чем

Салат был популярной закуской среди аристократии

Популярный среди украинцев салат оливье, который часто ассоциируют с русской и советской кухней, действительно имеет европейское происхождение. Его начали готовить гораздо раньше, чем он появился в России.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала кулинарная блогерша Екатерина Смирнова. По ее словам, салат имеет давнюю историю.

"Уважаемый Евгений Клопотенко, другие враги оливье и всего вкусного, украденного у цивилизованного мира и присвоенного себе русскими. Я, как адвокат этого салата на европейских кухнях, утверждаю, что мой подчиненный ни в чем не виноват, и его история идет гораздо дальше, чем ваши знания о повара-французе, раковых шейках, рябчиках и проклятых всеми нами советских временах. Максимально расстроена и желаю поссориться, но сдерживаюсь", — написала она.

По словам Смирновой, салат имеет глубокие европейские корни и появился еще до "болотных сказок". Для аналогии она привела Николая или Санту, с которых "слизали морозного подбуханного деда".

"Оригинал не виноват, что реплика загнила. Вот и от оливье (который никакой не оливье, в этом правы) отстаньте. Но даже Оливье – француз, поэтому почему бы и нет? Хотя бы не "столичный", — подчеркнула блогерша.

Она отметила, что гастрономические эксперты утверждают, что салат существовал в Италии, в частности в регионах Пьемонт и Ломбардия, еще задолго до того, как Люсьен Оливье создал свою версию в московском ресторане "Эрмитаж". Смирнова рассказала, что Пьемонт — регион на северо-западе Италии, прежде Королевство Савой, известен своими кулинарными традициями и связями с европейскими дворами.

По ее словам, в XIX веке этот салат являлся популярной закуской среди аристократии. Оригинальный вариант включал отварные овощи (картофель, морковь, горошек), яйца, корнишоны и соус на основе майонеза, приготовленного вручную. Салат подавался как закуска (antipasto) на праздничных пирах.

"Ни француз Оливье, ни его раковая шейка еще не родились. Понимаю, пугает название — insalata russa, но для нас с вами, свирепых русофобчиков, главное, что большинство исследователей сходятся во мнении, что салат изобретен в Европе. А название "русский" могло притворно появиться из-за моды на российскую аристократическую кухню в Европе XIX века", — рассказала блогерша.

Она подчеркнула, что существует интересная теория, что название "russa" могло возникнуть из-за языкового недоразумения или простой ошибки, связанной со сходством слов "russa" (русская) и "rossa" (красная). Insalata rossa включала в себя отварные овощи, в частности морковь и свеклу.

"В Ломбардии, в Милане, наш салат становится популярным благодаря гастрономическому магазину "Peck". "Peck – это известный миланский гастрономический бутик, основанный в 1883 году, специализирующийся на деликатесах. Уже второй век миланцы с гордостью называют салат пек своим традиционным рождественско-новогодним салатом. Дальше появляется Оливье, рябчики, икра, советщина, вареная колбаса, Хрущев, Горбачев, Ющенко, Тимошенко, Катя Чилли. Но во всей этой истории я не вижу места Иисусу Христу, запрещающему нам иметь смесь яиц, майонеза, картофеля, огурцов, моркови на рождественском столе. Так же я не вижу места Иисусу Христу, запрещающему нам, украинцам, ставить ханукию на площади и быть светским европейским государством разных народностей. Поэтому ешьте вы уже на здоровье итальянский салат с французским названием "Оливье", – написала Смирнова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что традиционный для новогоднего стола салат "оливье" в этом году обойдется украинцам значительно дороже прошлого года.