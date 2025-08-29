Власник "Доміно" Антон Шухнін придбав для розвідників позашляховик та закликав бізнес також допомагати захисникам

Власник ТМ "Доміно" Антон Шухнін передав спецпідрозділу Головного управління розвідки позашляховик і закликав соціально відповідальний бізнес витрачати частину прибутку на потреби Сил оборони. Про це він повідомив у Facebook.

"Мережа DOMINO передала вкрай необхідний позашляховик бойовому спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми свідомо вирішили спрямувати увесь прибуток DOMINO за святкові вихідні 23–24 серпня на придбання цієї автівки", — написав Антон Шухнін.

Бізнесмен закликав інших підприємців підтримати його ініціативу.

"Я особисто закликаю соціально відповідальний бізнес долучатися до ініціативи DOMINO та визначати дні, коли весь прибуток буде спрямований на потреби українських Захисників і Захисниць", — звернувся Шухнін до українського бізнесу.

Він також додав, що є батьком трьох маленьких дітей, які народилися та зростають в Україні. Тож допомога Силам оборони — це захист кожного з нас, наголосив Антон Шухнін.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів "DOMINO" та її засновник Антон Шухнін оголосили про ініціативу до Дня прапора та Дня Незалежності України. Усі кошти, зароблені у ці дні, компанія пообіцяла спрямувати на підтримку захисників.